الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل تريدون إعادة تسخين الأرز؟ انتبهوا من المخاطر والبكتيريا الموجودة!

صحة وتغذية
2024-05-17 | 05:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل تريدون إعادة تسخين الأرز؟ انتبهوا من المخاطر والبكتيريا الموجودة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
هل تريدون إعادة تسخين الأرز؟ انتبهوا من المخاطر والبكتيريا الموجودة!

يشارك خبراء التغذية نصائح حول كيفية تخزين الأرز المتبقي وإعادة تسخينه بشكل صحيح، في حين يمكن أن يُصاب الشخص بالمرض إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات الصحيحة.

وقالت جين ميسر، أخصائية التغذية المسجلة في جين ميسر نيوتريشن، لصحيفة USA Today هذا الأسبوع: "إن إعادة تسخين الأرز لا تشكل عادة أي خطر جسيم، ولكن هناك مخاطر مرتبطة بالقيام بذلك بشكل غير صحيح".

ووفق موقع "نيويورك بوست"، قد يحتوي الأرز على أبواغ البكتيريا الشائعة Bacillus cereus، والتي يمكن أن تطلق سمومًا تسبب نوعين من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، الإسهال والقيء.

وتقول الأستاذة المساعد في كلية الصحة العامة بجامعة واشنطن، إميلي هوفيس: "تنجو البكتيريا من عملية الطهي الأولية، وإذا تُرك الأرز في درجة حرارة الغرفة، فسوف ينتج سموما. لذلك، حتى عندما تقوموا بإعادة تسخينه، فإنكم تقتلون الخلايا النباتية، ولا تدمر السموم."

وقالت هوفيس إن الأعراض يمكن أن تظهر خلال 6 إلى 12 ساعة. على الرغم من أنها ليست مهددة للحياة، إلا أن العدوى الخطيرة تكون أكثر احتمالا للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

ويتعافى معظم المرضى خلال 24 ساعة، ويُعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا أساسيًا.

بدورها، كشفت شيلي رايل، اختصاصية تغذية مسجلة ومقرها في البوكيرك، نيو مكسيكو، إن نمو البكتيريا ينبع من عدم وضع الأرز في الثلاجة بسرعة كافية بعد طهيه، أو إبقائه في الثلاجة لفترة طويلة، أو عدم إعادة تسخينه بشكل صحيح.

وأضافت: "بدايةً، قوموا بطهي الأرز على درجة حرارة عالية، في حين يمكن أن تتكاثر بكتيريا Bacillus cereus بين 40 و140 درجة فهرنهايت، والمعروفة أيضًا باسم "منطقة الخطر".

عند الانتهاء، لا تتركوا الأرز في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين أو أكثر من ساعة في درجات حرارة أكثر دفئًا. ثم قوموا بتخزينه في حاوية يمكن إغلاقها بغطاء ووضعها في الثلاجة. لكن لا تبقوه هناك لأكثر من ثلاثة إلى أربعة أيام.

إذا كنتم تخططون لإعادة تسخين الأرز في الميكروويف، تقترح ميسر إضافة القليل من الماء أو المرق مسبقًا حتى يظل لذيذًا ورقيقًا.

والجزء الأكثر أهمية هو التأكد من أن درجة الحرارة الداخلية للأرز تصل إلى 165 درجة فهرنهايت على الأقل. من الأفضل استخدام مقياس حرارة الطعام للتحقق مرة أخرى.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

تخزين

تسخين

الأرز

صحة

مرض

احتياطات

أخصائية تغذية

مخاطر

سموم

غذاء

عدوى

ضعف المناعة.

إذا قمت بهذا الأمر أثناء القيادة فقد تكون مختلاً عقلياً!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-05-07

وزارة الصحة الفلسطينية بغزة: تم منع سفر الجرحى والمرضى لتلقي العلاج خارج القطاع

LBCI
أخبار دولية
2024-04-03

الصحة العالمية: كثيرون من مرضى مستشفى الشفاء سيموتون إذا لم يتم إجلاؤهم

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-30

وزارة الصحة في غزة: الاحتلال منع محاولات إجلاء المرضى من مستشفى الشفاء ونحذر من أن حياتهم في خطر محدق

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-30

وزارة الصحة في غزة: 107 مرضى و60 من الطواقم الطبية محاصرون في مستشفى الشفاء من دون ماء أو كهرباء أو دواء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-05-15

إذا قمت بهذا الأمر أثناء القيادة فقد تكون مختلاً عقلياً!

LBCI
صحة وتغذية
2024-05-14

رائحة الفم الكريهة... إليكم أسبابها وطرق علاجها!

LBCI
صحة وتغذية
2024-05-14

ما تأثير البكتيريا الموجودة في المنزل على صحة الإنسان؟... إليكم ما وجده العلماء!

LBCI
صحة وتغذية
2024-05-14

هذه الأنواع من الشاي يمكن أن تساعدك على إنقاص وزنك!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-22

ما هي صيغة مسودة القرار التي تم الإتفاق عليها في مجلس الأمن الدولي؟

LBCI
منوعات
2024-02-26

صور فاضحة لابن الـ16 سنة أدت الى نهاية مأساوية... تهديد وابتزاز ثم نهاية حزينة!

LBCI
أخبار دولية
2024-04-09

قائد في الحرس الثوري: الوجود الإسرائيلي في الإمارات تهديد لإيران

LBCI
أخبار دولية
2023-11-25

الجيش الإسرائيلي: إسقاط صاروخ أطلق من لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

جولة سياحية في دوما... إحدى أجمل البلدات السياحية حول العالم

LBCI
أخبار لبنان
07:12

سفير قطر لدى لبنان من دوما: قطر هي رقم واحد من عدد السياح في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:04

المدير العام لصندوق قطر للتنمية من دوما: نطمح اعادة تأهيل السوق القديم لتحقيق اهداف التنمية المستدامة

LBCI
أخبار لبنان
07:04

باسيل: دوما والبترون صورة مصغرة عن لبنان الذي نريده وما النفع إذا أصبح البلد منصة تجمع اللاجئين غير الشرعيين

LBCI
أخبار لبنان
06:34

الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة من دوما: جئنا جميعا خصوصا لنكون إلى جانب لبنان

LBCI
امن وقضاء
06:29

سلسلة غارات اسرائيلية على جنوب لبنان... و3 شهداء باستهداف بيك أب على طريق النجارية الزهراني

LBCI
أخبار لبنان
06:22

نصار يطلق الحملة السياحية الصيفية: "مشوار رايحين مشوار"

LBCI
أخبار لبنان
05:54

المؤتمر التشاوريّ حول الرؤيا الخضراء في البقاع الغربي وراشيا

LBCI
أخبار دولية
04:48

إسرائيل تعتبر اتهامات جنوب إفريقيا بشأن "الإبادة" في غزة "منفصلة تماما عن الحقائق"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
04:35

مصلحة تسجيل السيارات والآليات: مواعيد فتح مركز الدكوانة لفك حجز المركبات والدراجات

LBCI
منوعات
15:30

زوجها خانها مع ابنة أختها البالغة 15 سنة... انتقمت منه بطريقة لا تصدق وسلمت نفسها: عقوبتي له كانت عادلة!

LBCI
اقتصاد
02:14

إنخفاض إضافي بأسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
16:05

بعد 3 سنوات من ارتكاب جريمته راسلها عبر فيسبوك: "لقد اغتصبتك"... وهذا ما حصل بعدها!

LBCI
خبر عاجل
06:15

وزارة السياحة تطلق الحملة السياحية الصيفية: "مشوار رايحين مشوار"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

اختلاس في مصرف ودعوى قضائية بحق آخر

LBCI
منوعات
14:58

عثروا على طفلتها متمسكة بجثتها وهي تصرخ: "أمي لا تستيقظ"... خطأ أودى بحياة لورين وهذه التفاصيل!

LBCI
أمن وقضاء
01:52

مجموعة نساء سرقن مبلغًا ماليًّا كبيرًا من أحد المنازل في بدارو..وتوقيف 3 منهنّ

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More