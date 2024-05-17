بذور اليقطين... تعرّفوا على فوائدها الصحية المذهلة للجسم!

تتميّز بذور اليقطين على الرغم من حجمها الصغير، بفوائد صحية مذهلة نظراً لتركيبتها الغذائية التي تساهم في الحفاظ على صحة الجسم وحمايته من الأمراض.

وكشفت الاختصاصية في علم التغذية سامانثا كاسيتي أن بذور اليقطين هي بذور صحيّة لاحتوائها على الزنك والحديد والألياف والبروتين.

كما أشارت الاختصاصية في علم التغذية نتالي ريزو إلى أن " بذور اليقطين توفر 18 في المئة من القيمة الغذائية اليومية للزنك، و13 في المئة من القيمة الغذائية اليومية للحديد، و37 في المئة من الهدف اليومي للمغنيسيوم في حصة واحدة فقط".

ويدعم الزنك نظام المناعة ويساعد على التئام الجروح، كما يساعد الحديد على إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة وتغذية الخلايا المناعية. ويلعب المغنيسيوم دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة القلب ووظائف الدماغ.

كما تحتوي بذور اليقطين أيضاً على مركب الستيرول النباتي الذي يساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم.

وأشاد الاختصاصي في علم التغذية جيليان كوبالا ببذور اليقطين لاحتوائها على المغنيسيوم والنحاس والحديد، مضيفاً أنها "تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات".

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