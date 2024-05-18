فتاة تعاني من حالة صحية نادرة هي الوحيدة الّتي تم تشخيصها به... ووالدتها ترفع الصوت

تعاني فتاة في السادسة من عمرها من حالة وراثية نادرة جدًا لدرجة أنها الوحيدة التي تم تشخيص إصابتها بها.

ويؤثر مرض الفتاة الصغيرة على نمو العظام والغضاريف، مما يجعل طول هارلو غاردنر أقلّ من متر. كما يضعف بصرها، وستحتاح إلى عملية زرع كلية مع المتبرعة والدتها ميلاني، بحسب المعلومات.

وبالتالي، تجد هارلو صعوبة في المشي، ويجب أن يتم تغذيتها من خلال أنبوب.

وبما أنه لا توجد حالات أخرى مثلها، لا يستطيع الأطباء حتى تحديد المدة التي قد تعيشها الفتاة الصغيرة.

وقالت والدتها ميلاني، 34 عاما، من بورتسموث - بريطانيا، إنه على الرغم من كل شيء، فإن هارلو "فتاة صغيرة واثقة من نفسها وجريئة".

ووجد الأطباء أن ميلاني وزوجها بيتر، 37 عامًا، يحملان جين WDR19 النادر، لكن أطفالهما الثلاثة الآخرين لم يتأثروا بهذا الأمر.

وتخطط ميلاني وشقيقتها لجمع الأموال لدعم الأسرة أثناء عملية الزراعة.

وقالت ميلاني: "لقد كان الأمر صعبًا حقًا، وأثر علي عاطفيًا كثيرًا. كل شيء حاليا يتعلق بهارلو".