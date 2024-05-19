كيف يمكن لصدمة نفسية واحدة أن تزيد احتمال إصابتكم بمرض الزهايمر؟

ما علاقة الزواج بالسمنة والمشاكل الصحية؟... هذا ما شرحه الخبراء

ما علاقة الزواج بالسمنة والمشاكل الصحية؟... هذا ما شرحه الخبراء

فتاة تعاني من حالة صحية نادرة هي الوحيدة الّتي تم تشخيصها به... ووالدتها ترفع الصوت