علامات طبية وخفية ينتجها الجسم لإعلامكم بنقص الحديد لديكم... تعرفوا عليها!

علامات طبية وخفية ينتجها الجسم لإعلامكم بنقص الحديد لديكم... تعرفوا عليها!



نقص الحديد هو حالة شائعة تؤثر على ما يصل إلى 8 من كل 10 أشخاص في كل أنحاء العالم وتصيب الأشخاص بسبب افتقاد أجسادهم للعناصر الغذائية الأساسية، وفق ما نقل موقع