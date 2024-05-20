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علامات طبية وخفية ينتجها الجسم لإعلامكم بنقص الحديد لديكم... تعرفوا عليها!
صحة وتغذية
2024-05-20 | 04:45
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علامات طبية وخفية ينتجها الجسم لإعلامكم بنقص الحديد لديكم... تعرفوا عليها!
علامات طبية وخفية ينتجها الجسم لإعلامكم بنقص الحديد لديكم... تعرفوا عليها!
نقص الحديد هو حالة شائعة تؤثر على ما يصل إلى 8 من كل 10 أشخاص في كل أنحاء العالم وتصيب الأشخاص بسبب افتقاد أجسادهم للعناصر الغذائية الأساسية، وفق ما نقل موقع
"
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، الحديد ضروري لنقل الأوكسجين إلى كل أنحاء الجسم والمحافظة على صحة الجهاز المناعي، فضلا عن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة.
وقال اختصاصي التغذية، آدم إيناز، إن الحاجة الأكبر للحديد لدى النساء تكون للتعويض عن فقدان الحديد خلال الدورة الشهرية، إليكم هذه العلامات التي تشير إلى حاجة أجسادكم لمزيد من الحديد.
الإصابة بالأمراض مثل السعال ونزلات البرد
يلعب الحديد دورًا في تطور وكفاءة الجهاز المناعي، إذ إن أولئك الذين يعانون من انخفاض الحديد هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى من الأشخاص ذوي المستويات الطبيعية.
الشعور بالإرهاق والتعب دائمًا
يشعر الأشخاص بالإرهاق في كثير من الأحيان على الرغم من حصولهم على قسط وافر من النوم، وذلك بسبب افتقار أجسادهم للحديد، الأمر الذي يسبب التعب والضعف.
شحوب الجلد وتحت العينين
قد يؤدي انخفاض مستويات الهيموغلوبين إلى شحوب الجلد والجفون السفلية لتبدو أكثر بياضًا. ولفحص صحة الجفن، نصح الأشخاص بسحب جفنهم السفلي للأسفل عند النظر في المرآة، يجب أن تكون الطبقة الداخلية حمراء زاهية.
ضيق التنفس
من الطبيعي أن يشعر الأشخاص بضيق التنفس عند ممارسة نشاط مكثف، مثل الجري أو المشي السريع أو حتى صعود السلالم، ولكن ضيق التنفس بشكل غير عادي، أو ضيق في التنفس أثناء الأنشطة العادية، فقد يكون مؤشرا لمشكلة.
أظافر هشة
الأظافر التي تتكسر بسهولة أو تبدو أرق من المعتاد، قد تكون مؤشرًا لانخفاض مستوى الحديد في الجسم لأن كمية الأوكسجين غير قادرة على الوصول إلى الخلايا الموجودة في الأظافر.
متلازمة تململ الساقين
متلازمة تململ الساقين هي حالة تكون فيها الرغبة في تحريك الساقين مصحوبة بأحاسيس غير مريحة.
ارتفاع معدل ضربات القلب أو خفقان القلب
قد يكون معدل ضربات القلب أسرع من المعتاد، لأن عدم كفاية مستويات الحديد يقلل من قدرة الدم على حمل الأوكسجين، ما يؤدي إلى حاجة القلب للعمل بجهد أكبر لتوزيعه على كل أنحاء الجسم.
وأخيرًا، نصح إيناز ببتناول المصادر الحيوانية مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والبيض لأنها غنية بحديد الهيم، في حين أن المصادر النباتية مثل الفول والعدس والسبانخ والحبوب المدعمة توفر الحديد غير الهيم.
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