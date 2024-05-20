3 علامات مهمة تدلّ على أن الشريك يتلاعب بك: احذروا منها! (فيديو)

كشفت طبيبة نفسية عن ثلاث علامات تدل على أن شريكك يتلاعب بك لمنعك من إنهاء العلاقة، بدءاً من التلاعب بالعقل وصولاً إلى السيطرة المالية والعزلة.

وشاركت عالمة النفس الدكتورة لاليتا سوغلاني، ومقرها برمنغهام في بريطانيا المعلومات عبر صفحتها على إنستغرام حول هذا الموضوع في فيديو حديث.

وأرفقت الفيديو بتعليق جاء فيه: "هل شعرت يومًا أنك لا تستطيع الوثوق بأفكارك لأن شريكك أصر على قول شيء أنت متأكد أنك لم تفعله؟. وكم مرة ينتهي بك الأمر بالقول آسف حتى عندما تعلم أنك لم ترتكب أي خطأ؟".

وتابعت قائلةً: إن التلاعب يمكن أن يكون متسترًا للغاية لدرجة أننا "لا نلاحظ حتى حدوثه".

وقالت، وهي تسرد الطرق الثلاث التي يمكن لأي شخص من خلالها التلاعب بشريكه للبقاء في العلاقة: "النقطة الأولى هي تسليط الضوء على التلاعب بالعقل. وهذا ينطوي على التلاعب بشخص ما للتشكيك في تصوراته الخاصة، وذكرياته وسلامته العقلية".

وأضافت: "قد يستخدم المعتدون تقنيات "الإضاءة الغازية" لجعل الشريك يشكك في التجارب، مما يجعله يشعر بالارتباك وعدم اليقين بشأن المغادرة".

بالانتقال إلى علامتها الثانية، ذكرت العزلة، والتي وصفتها بأنها "المكان الذي قد يعزلك فيه شريكك عن عائلتك وأصدقائك والشبكات الداعمة الأخرى".

والهدف من ذلك هو "التحكم في حصولهم على المساعدة أو المعلومات مما يجعل من الصعب عليهم ترك العلاقة".

وتابعت الدكتورة سوغلاني مقطع الفيديو بالقول: "رقم ثلاثة هو السيطرة المالية. هذا هو المكان الذي يمكنهم فيه التحكم في جميع الشؤون المالية للشريك، مما يجعلهم يعتمدون على المال أو الموارد".