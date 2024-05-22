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الأمر رسمي... الشاي منقذ للحياة وهذا كان تأثيره في القرن الثامن عشر!

صحة وتغذية
2024-05-22 | 06:39
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الأمر رسمي... الشاي منقذ للحياة وهذا كان تأثيره في القرن الثامن عشر!
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الأمر رسمي... الشاي منقذ للحياة وهذا كان تأثيره في القرن الثامن عشر!

من المعروف أن كوبًا لطيفًا من الشاي يصنع المعجزات بعد يوم حافل، لكن بحثًا جديدًا يشير إلى أن المشروب ربما أنقذ أرواحًا في القرن الثامن عشر.

ووجد الخبراء أن ارتفاع شعبية الشاي مرتبط بانخفاض معدل الوفيات في كل أنحاء إنكلترا خلال الثورة الصناعية، عندما كان الصرف الصحي سيئا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويعتقدون أن السبب في ذلك هو أن الماء المغلي لصنع فنجان من الشاي يقتل البكتيريا والطفيليات التي تسبب أمراضًا مميتة مثل الزحار.

وقالت البروفيسورة فرانسيسكا أنتمان، من جامعة كولورادو بولدر: "الشيء الجميل في هذا الوضع هو أنه حدث قبل أن نعرف أهمية المياه النظيفة".

وتشير الأدلة إلى أن الشاي أصبح في متناول الجميع تقريبًا في إنكلترا في أواخر ثمانينيات القرن الثامن عشر، خلال الثورة الصناعية.

"كانت الكثافة السكانية في ارتفاع، وكانت المدن تنمو بالفعل، وكان الناس مكتظين أكثر فأكثر. ينبغي أن تكون تلك في الواقع فترة نشهد فيها الكثير من الوفيات المتزايدة. لكن انتهى بنا الأمر إلى رؤية هذا الانخفاض المفاجئ في معدل الوفيات والذي يمكن تفسيره بإدخال الشاي الى النظام الغذائي، وبشكل أكثر تحديدًا، غلي الماء."

الدوسنتاريا، وهو مرض شديد في الجهاز الهضمي، تسبب في العديد من الوفيات في القرن الثامن عشر، عندما كان يُعرف باسم "التدفق الدموي". وفي بعض أجزاء أوروبا، كان 90 في المائة من جميع الوفيات بسبب الزحار خلال أسوأ حالات تفشي المرض. 

ونظرت البروفيسورة أنتمان إلى بيانات من أكثر من 400 أبرشية في جميع أنحاء إنكلترا، وبحث في معدلات الوفيات قبل وبعد أن أصبح الشاي شائعًا وبأسعار معقولة.

وقارن التحليل المناطق بناءً على جودة المياه، والتي كان لا بد من استنتاجها بناءً على الخصائص الجغرافية، مثل عدد مصادر المياه الجارية أو الارتفاع.

وقالت: "في المناطق التي تتوقع أن تكون جودة المياه فيها أسوأ بطبيعتها، ترى انخفاضًا أكبر في معدل الوفيات عندما يحضر الشاي."

"الأمر ليس وكأن الماء نفسه نقي أو يرقى إلى مستوى مياه الشرب التي لدينا اليوم. ولكن ما ترونه هو أن تلك المناطق التي كان ينبغي أن تستفيد أكثر استفادت أكثر عندما بدأت في غلي الماء لاستهلاك الشاي"، بحسب قولها.

وأضافت الباحثة أن الكمية الهائلة من البيانات التاريخية المتوفرة في بريطانيا مكنت من دراستها.

وقالت: "عدد قليل جدًا من الأماكن في العالم لديها بيانات مثل هذه... لم يكن ذلك ممكنًا لولا الجهود الهائلة التي بذلها علماء السكان والمؤرخون الذين فحصوا سجلات الأبرشية في إنكلترا وقاموا بشكل أساسي ببناء سلسلة البيانات هذه التي تمكنت بعد ذلك من تحليلها".

وفي العديد من الدول النامية، لا يزال الوصول إلى المياه النظيفة يمثل تحديًا.

وقالت البروفيسورة أنتمان إن هوس إنكلترا بالشاي هو مثال على أن التغيير السلوكي البسيط - غلي الماء قبل شربه - يمكن أن يكون له آثار إيجابية عميقة.

وقالت: "لقد غير الناس سلوكهم، ليس بسبب أي تأثير خارجي أو اقتراحات بشأن العادات الصحية أو المياه النظيفة، ولكن ببساطة لأنهم أرادوا شرب الشاي".

وختمت: "إنه مثال رائع على كيفية تبني السكان لسلوك صحي من دون أن يحاول شخص ما تغيير الثقافة أو العادات من الخارج، ولكن لأنهم أرادوا تبني هذه الممارسة من الداخل... إنه شيء يمكننا أن ننظر إليه وربما نحاول محاكاته عند النظر في التدخلات المستقبلية التي تهدف إلى تحسين الصحة بشكل عام، بما في ذلك ما يتعلق بالمياه."
 

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