هذه الوجبات الخفيفة تزيد السكتة الدماغية والخرف... تجنبوها الآن

أظهرت دراسة جديدة أن رقائق البطاطا والبسكويت تؤدي إلى شيخوخة الدماغ وتزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو الخرف.

ووجد باحثون من مستشفى ماساتشوستس الأميركية العام أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأطعمة المصنعة كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة في منتصف العمر وسنّ الشيخوخة.

وكان هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة بنسبة 9 في المئة للإصابة بالسكتة الدماغية وأكثر عرضة بنسبة 16 في المئة للمعاناة من الضعف الإدراكي، وتدهور الدماغ الذي يمكن أن يؤدي إلى الخرف.

ويضيف ذلك دليلا على أن الوجبات الخفيفة السكرية والوجبات الجاهزة مرتبطة بتدهور الحالة الصحية، مع وجود روابط أيضا لمرض السكري من النوع 2 والسرطان وأمراض القلب.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور دبليو تايلور كيمبرلي: "إن اتباع نظام غذائي صحي مهم في الحفاظ على صحة الدماغ بين كبار السن. لقد وجدنا أن زيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والضعف الإدراكي."

وحللت الدراسة السجلات الطبية ومذكرات الطعام لـ 30 ألف شخص فوق سن 45 عامًا.

والضعف الإدراكي هو حيث تبدأ مهارات الذاكرة والتفكير في التلاشي أكثر من المتوقع مع تقدم العمر، وغالبًا ما يؤدي إلى الخرف.

كما تشمل مخاطر النظام الغذائي المشروبات الغازية ورقائق البطاطا وألواح الشوكولاتة والبسكويت والمثلجات وغيرها من الأطعمة المعبأة والجاهزة للأكل.