الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حل طبيعي لحرق الدهون وقطع الشهية... ما علاقة أشعة الشمس؟

صحة وتغذية
2024-05-23 | 07:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حل طبيعي لحرق الدهون وقطع الشهية... ما علاقة أشعة الشمس؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
حل طبيعي لحرق الدهون وقطع الشهية... ما علاقة أشعة الشمس؟

حل طبيعي لحرق الدهون وقطع الشهية... ما علاقة أشعة الشمس؟

أشارت دراسة جديدة إلى أن التعرض لأشعة الشمس بانتظام قد يكون بمثابة حارق طبيعي للدهون، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، تعمل الأشعة فوق البنفسجية على خفض مستويات هرمونات الجوع في الجسم ما يزيد الشهية، ولكن ارتفاع مستوى هرمون التوتر يساهم في تحلل الدهون، الأمر الذي يمنع زيادة الوزن.

كما أن الأشعة فوق البنفسجية تتسبب في تحويل الدهون البيضاء التي تخزن الطاقة، إلى دهون بنية تحرقها، وفقا لدراسة جديدة أُجريت على الفئران. 

واعتقد الباحثون الذين قاموا بهذه الدراسة أنه يمكن أن تكون هناك طريقة للاستفادة من الأشعة فوق البنفسجية بطريقة لا تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وذلك من أجل علاج السمنة.  

واكتشف أطباء الأمراض الجلدية في مستشفى جامعة سيول الوطنية في كوريا الجنوبية أن الفئران التي تعرضت باستمرار للأشعة فوق البنفسجية لمدة 12 أسبوعًا لم تكتسب الوزن، بغض النظر عما إذا كانت تعتمد نظامًا غذائيًا عاديًا أو غنيًّا بالدهون.

ويمكن أن يمهد هذا الاكتشاف الطريق لعلاجات تستفيد من فوائد التعرض للأشعة فوق البنفسجية للتخفيف من زيادة الوزن، وإدارة مستويات السكر في الدم، وتحويل الدهون البيضاء إلى دهون بنية أكثر صحة. 

وأشار الباحثون إلى أن هذا لا يعني أنه يجب على الأشخاص الجلوس في الشمس لساعات متواصلة من دون استخدام واقي الشمس، لأن الأشعة فوق البنفسجية تلحق الضرر بالحمض النووي في الخلايا والذي يمكن أن يتراكم بمرور الوقت ليشكل مرض السرطان. 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

طبيعي

الدهون

الشهية...

علاقة

الشمس؟

LBCI التالي
معانقة البقر قد تكون علاجًا مفيدا للتوتر والقلق لدى النساء
دراسة جديدة: حقنة "الإببيدورال" تقلل خطر الإصابة بمضاعفات لدى النساء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:22

مولوي لـ حوار المرحلة : أعمل بجهد لإنجاز عمل الحكومة اللبنانية من دون أي مقاربات شخصية وعلاقتي مع ميقاتي كانت ولا تزال جيدة "جدًا جدًا جدًا"

LBCI
آخر الأخبار
14:45

مولوي لـ حوار المرحلة : الضائقة المالية التي يمرّ بها المواطن لا علاقة لوزارة الداخلية بها ولأن اللبناني يمر بهذه الضائقة نحاول حمايته من النشل ومن سرقة أرزاقه وتأمين الاستقرار والأمان ولا نستهدف الفقراء أبدًا

LBCI
عالم الطبخ
2024-05-22

بورغينيون الدجاج بصلصة مميزة... تعرّفوا على هذه الوصفة الشهية مع الشيف حنا طويل! (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-05-21

جنيفر غارنر في تخرّج ابنتها... دموع في الصور وما علاقة بن أفليك؟ (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
10:00

معانقة البقر قد تكون علاجًا مفيدا للتوتر والقلق لدى النساء

LBCI
صحة وتغذية
06:36

دراسة جديدة: حقنة "الإببيدورال" تقلل خطر الإصابة بمضاعفات لدى النساء

LBCI
صحة وتغذية
05:59

هذه الوجبات الخفيفة تزيد السكتة الدماغية والخرف... تجنبوها الآن

LBCI
صحة وتغذية
2024-05-22

الأمر رسمي... الشاي منقذ للحياة وهذا كان تأثيره في القرن الثامن عشر!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-05-15

"أحارب المرض الخبيث"... نجمة اراب ايدول تعلن إصابتها بالسرطان

LBCI
آخر الأخبار
05:25

المقاومة الاسلامية: قصف مقر قيادة الفرقة ٩١ المُستحدث في قاعدة إيليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على اعتداء كفردجّال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-04

هكذا نحمي أطفالنا من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي

LBCI
أخبار لبنان
06:07

أمير دولة قطر بحث مع جنبلاط أوضاع المنطقة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:08

لجنة الاشغال أيدت الخطة الامنية وبحثت في حضور حميه في موضوع النقل والسلامة العامة واستمعت الى مشاكل القطاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

رئيسي وعبداللهيان والوداع الأخير

LBCI
أخبار دولية
06:20

ماكرون: تعزيزات الشرطة في كاليدونيا الجديدة ستبقى

LBCI
أخبار دولية
01:31

كولومبيا تعتزم فتح سفارة لها في رام الله

LBCI
أخبار دولية
00:55

تايوان تأسف "للتصرف العسكري المستفز" للصين

LBCI
أخبار دولية
13:33

جزيرة كاليدونيا الجديدة… عين فرنسا في المحيط الهادئ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن للـLBCI: الاعتراف بدولة فلسطين الذي حصل يزيد عزلة اسرائيل

LBCI
رياضة
13:31

الجودو تهدي لبنان بطاقة إضافية في أولمبياد باريس ٢٠٢٤

LBCI
رياضة
13:28

اللمسات الاخيرة لمهرجان بيروت الرياضي قبل حوالي ٢٤ ساعة من انطلاقه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:08

مولوي لـ حوار المرحلة : في الأيام القليلة المقبلة سيتم إصدار بطاقات السيارات ومستمرون بالعمل مع شركة "انكريبت" لإستمرار المرفق العام

LBCI
حال الطقس
00:48

الأمطار والرياح تعود... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
15:01

مولوي لـ حوار المرحلة : خلال شهرين كحدّ اقصى بإمكان المواطنين تقديم معاملاتهم بطرق ممكننة لمكاتب السوق

LBCI
فنّ
06:35

الصورة الأولى لريان بعد استئصال كليته بسبب السرطان

LBCI
خبر عاجل
15:26

مولوي لـ حوار المرحلة : الخطة الامنية مستمرّة

LBCI
أمن وقضاء
16:28

مولوي لـ حوار المرحلة: الخطة الامنيّة مستمرّة..وفي الأيام المقبلة سيتم إصدار بطاقات السيارات

LBCI
خبر عاجل
01:22

صندوق النقد الدولي: الإصلاحات الإقتصادية في لبنان غير كافية للتعافي

LBCI
فنّ
13:30

بإطلالة أنثوية وجذابة...هيفاء وهبي تذهل الجمهور في مهرجان كان (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More