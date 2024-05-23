معانقة البقر قد تكون علاجًا مفيدا للتوتر والقلق لدى النساء

معانقة البقر قد تكون علاجًا مفيدًا للتوتر والقلق لدى النساء

قد تشكّل معانقة البقر وسيلة فعالة للتخفيف من التوتر والقلق، خاصة لدى النساء، وفقا لدراسة جديدة.



وفي التفاصيل، قام الباحثون بتجنيد أكثر من 10 مشاركين واثنين من الثيران للمشاركة في دراستهم حيث أمضت الأبقار 45 دقيقة مع كل شخص وغالبًا ما كانت تتفاعل معهم.



كما أن الأبقار سمحت بالتفاعلات الجسدية كالعناق، الاستمالة، المداعبة أو القبلات حيث أبلغ المشاركون عن مدى التأثير الإيجابي للجلسة وذكر معظمهم أنهم سينصحون صديقًا باعتماد العلاج مع البقر.



وكشف التحليل أيضًا أن الأبقار أظهرت تفضيلًا قويًا للتفاعلات مع النساء مقارنة بالرجال، وكان من غير الواضح ما إذا كانت الحيوانات تسعى إلى جذب انتباه النساء بشكل عام.