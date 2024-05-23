هل تحتاج النساء إلى ساعات نوم أكثر من الرجال؟

هذه الوجبات الخفيفة تزيد السكتة الدماغية والخرف... تجنبوها الآن

هذه الوجبات الخفيفة تزيد السكتة الدماغية والخرف... تجنبوها الآن

الأمر رسمي... الشاي منقذ للحياة وهذا كان تأثيره في القرن الثامن عشر!