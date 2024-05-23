هل تحتاج النساء إلى ساعات نوم أكثر من الرجال؟

يُقال لنا مرارًا وتكرارًا إن ثماني ساعات من النوم هي هي الساعات الذهبية الممتازة للحصول على يوم جيد، ولكن هل يختلف هذا بين الرجال والنساء؟
ادعى خبير الصحة عبر الإنترنت، الدكتور باتريك فلين، أن النساء في الواقع يحتجن إلى ساعة أو ساعتين من النوم أكثر من الرجال، وذلك في منشور على موقع X. وأشار المعالج اليدوي الذي يعمل في مجال الصحة لمدة 21 عامًا بجرأة إلى أن هذا يرجع إلى الاختلافات الهرمونية، مع وجود قلة الراحة التي تضع "المزيد من الضغط" على المرأة، وفق ما نقل موقع ميرور
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وأوضح لمتابعيه البالغ عددهم 1.7 ألف (@drpatrickflynn): "النساء بحاجة إلى مزيد من النوم... لسوء الحظ، تتحمل النساء الكثير مما يجعلهن لا يحصلن دائمًا على النوم الذي يحتجن إليه مما يضر بصحتهن. اتخذي خطوات من أجل نوم أفضل. يمكنك أن تجعل النوم أولوية لتغيير صحتك ولا يكلفك ذلك شيئًا."
كما نشر الدكتور فلين هذه الادعاءات نفسها على TikTok، مما أثار جدلاً كبيرًا بين متابعيه البالغ عددهم 37.4 ألفًا.
بدورها، قالت روزي ديفيدسون، استشارية النوم المتخصصة في Just Chill Baby Sleep، إنه بينما تحتاج النساء إلى مزيد من النوم، فإن 20 دقيقة إضافية فقط يمكن أن تفي بالغرض.
وقالت روزي لصحيفة The Mirror: "في المتوسط، قد تحتاج النساء إلى حوالي 20 دقيقة من النوم كل ليلة أكثر من الرجال، على الرغم من أنه من المهم ملاحظة أن هذا أمر فردي للغاية ويختلف من شخص لآخر... لا يمكننا تحديد توقيتات ومتطلبات محددة لهذا السبب بالذات."
وتابعت: "إن اقتراح فترات نوم طويلة جدًا يمكن أن يسبب القلق بين أولئك الذين قد يستهلكون هذه المعلومات، وأولئك الذين لا يحققون تلك الأهداف... في حين أن هناك نظريات مختلفة تحيط بحاجة المرأة الأكبر للنوم، إلا أن التغيرات الهرمونية والمسؤوليات اليومية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا."
صدق أو لا تصدق، من المرجح أن يكون الرجال "بومة ليلية" بسبب "أنماطهم الزمنية" المختلفة، وهو ميل طبيعي للنوم، وفقًا لديفيدسون. لكن النساء بشكل عام يعانين من ارتفاعات أكثر جرأة في الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يساعد على تعزيز النوم.
ويؤثر كلا هذين المكونين على إيقاع الساعة البيولوجية لكل جنس، في إشارة إلى نمط نوم الجسم على مدار 24 ساعة. ونتيجة لذلك، تتأثر النساء بشكل أكبر بكثير بجدول النوم غير المنتظم، لذا فإن الحفاظ عليه يمكن أن يكون أمرًا حيويًا للصحة العامة.
وتابعت روزي: "غالبًا ما تستخدم النساء جزءًا أكبر من دماغهن عند القيام بمهام متعددة وقد يكون لديهن نشاط دماغي أكثر تعقيدًا، مما قد يؤدي إلى حاجة أكبر للنوم للتعافي والتجديد. يمكن أن تؤثر التغيرات الهرمونية المتعلقة بالدورة الشهرية والحمل وانقطاع الطمث على النوم". الأنماط والجودة، مما يستلزم في بعض الأحيان المزيد من النوم.
"يمكن أن تلعب المسؤوليات اليومية دورًا أيضًا. فغالبًا ما توازن النساء بين أدوار متعددة، بما في ذلك العمل وتقديم الرعاية وإدارة المنزل، مما قد يؤدي إلى مزيد من التعب الجسدي والعقلي. كما أن النساء أكثر عرضة لبعض اضطرابات النوم أيضًا، مثل الأرق. ومتلازمة تململ الساقين، والتي يمكن أن تعطل النوم وتؤدي إلى الحاجة لمزيد من الراحة.
على الرغم من ذلك، من المهم أن ندرك أن الجنس ليس العامل الوحيد المؤثر عندما يتعلق الأمر بوقت الغفوة. يمكن أن يلعب نمط الحياة والصحة وحتى الوراثة دورًا أيضًا، حيث يكون الكثير منا مهيئًا لأنماط واحتياجات معينة.
وتابعت: "يمكن للتغيرات الطبيعية في إيقاعات الساعة البيولوجية، الساعة الداخلية للجسم، أن تؤثر على الوقت الذي يشعر فيه الشخص بأقصى قدر من اليقظة والنعاس. لدينا جميعًا نمط زمني للنوم يملي تفضيلاتنا لأوقات الاستيقاظ والنوم."
"إن نوعية وكمية النوم مهمة." ومع ذلك، تؤكد روزي أنه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين في مجال النوم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنساء.
وأضافت: "هناك حاجة كبيرة لمزيد من البحث والنظر في الجنس والنوع عندما يتعلق الأمر بالبيولوجيا الفريدة للمرأة".