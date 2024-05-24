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ألوان يحبها البعوض... تجنبوا اعتمادها خارج المنزل هذا الصيف!
صحة وتغذية
2024-05-24 | 13:09
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ألوان يحبها البعوض... تجنبوا اعتمادها خارج المنزل هذا الصيف!
ألوان يحبها البعوض... تجنبوا اعتمادها خارج المنزل هذا الصيف!
توقع العلماء أن يكون موسم البعوض سيئا للغاية هذا العام، محذرين من ارتفاع الأمراض التي تنقلها الحشرات، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، وجد الباحثون في جامعة واشنطن أن البعوض ينجذب نحو الأحمر، البرتقالي، الأسود والأزرق السماوي.
ووجد العلماء أن البعوض يتجاهل الأخضر، الأرجواني، الأزرق والأبيض، ما يشير إلى أن هذه الألوان هي الأفضل لاعتمادها خارج المنزل هذا الصيف.
وحاصر الباحثون الحشرات ضمن غرف اختبار مصغرة ومليئة بأنماط بصرية مختلفة، وعندما تمت إضافة مادة ثاني أكسيد الكربون، طار البعوض نحو النقاط التي كانت حمراء أو برتقالية أو سوداء أو سماوية، وتجنّب النقاط الخضراء أو الزرقاء أو الأرجوانية.
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