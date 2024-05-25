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كيف تعرف إذا كانت نظارتك الشمسية تحمي عينيك بالفعل؟

صحة وتغذية
2024-05-25 | 05:12
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كيف تعرف إذا كانت نظارتك الشمسية تحمي عينيك بالفعل؟
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كيف تعرف إذا كانت نظارتك الشمسية تحمي عينيك بالفعل؟

شارك خبراء العيون نصائحهم حول كيفية اختيار النظارات الشمسية التي تحمي عينيك من أشعة الشمس الضارة - وسبب أهميتها، حسبما ذكرت Verywell Health.

فوائد النظارات الشمسية
 إن ارتداء النظارات الشمسية يفعل أكثر من مجرد الحفاظ على سلامة عينيك من الأشعة فوق البنفسجية فئة A والأشعة فوق البنفسجية فئة B، والتي يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بأمراض العين مثل إعتام عدسة العين وجفاف العين والسرطان. 

وتحمي النظارات الشمسية أيضًا العينين من الرياح والغبار ويمكن أن تحمي الجلد الحساس حول العينين أيضًا. 

والنظارات الشمسية ذات العدسات المستقطبة، مما يعني أنها تقلل الوهج المنعكس من الماء والثلج والزجاج، تعتبر واقية بشكل خاص، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وقالت ميشيل هولمز، اختصاصية البصريات في معهد علم الأعصاب المحيط الهادئ في سانتا مونيكا، كاليفورنيا، لمنفذ الصحة، إنها تساعد على "تقليل خطر الإصابة بالتجاعيد والخطوط الدقيقة وحتى سرطان الجلد". 

وأضاف برايس سانت كلير، الأستاذ المساعد في قسم طب العيون في معهد ويلمر للعيون في جونز هوبكنز ميديسن، أن "ارتداء النظارات الشمسية يساعد على منع الأشعة فوق البنفسجية والرياح من تحفيز نمو الدبوس".

الدبوس هو نمو غير سرطاني شائع نسبيًا للملتحمة، وهو النسيج الرقيق الذي يغطي بياض العين، وفقًا لموقع ماونت سيناي الإلكتروني. 

وقال سانت كلير إن النظارات الشمسية تحمي أيضًا من الضمور البقعي وسرطان جلد الجفن وإعتام عدسة العين. 

ما الذي يجب الانتباه إليه عند شراء النظارات الشمسية؟

حماية للأشعة الفوق بنفسجية
 قد تبدو بعض النظارات الشمسية وكأنها تحمي عينيك لأنها تحتوي على عدسات ملونة، لكن هذا لا يضمن حصولها على حماية كافية من الأشعة فوق البنفسجية. 

وقالت هولمز إن الخبراء يقولون إنه يجب التأكد من أن النظارات توفر حماية بنسبة 100% ضد الأشعة فوق البنفسجية فئة A والأشعة فوق البنفسجية فئة B. 

ويجب أن يشمل توصيف النظارات المعتمدة شيئًا مثل "UV 400" أو "حماية 100% من الأشعة فوق البنفسجية"، ولكن إذا كنت تخشى أن تكون مزيفة، فيمكنك البحث عن العلامة التجارية عبر الإنترنت.

العدسات المستقطبة
 كما ذكرنا سابقًا، يمكن للنظارات الشمسية ذات العدسات المستقطبة أن تمنع وهج الأشياء من حولك، مثل وهج غطاء محرك السيارة القادم. 

وقالت هولمز: "هذا يمكن أن يقلل من إجهاد العين ويعزز الرؤية والراحة أثناء أنشطة مثل القيادة والتزلج وركوب القوارب". 

النظارات الشمسية عادة ما تكون أكثر تكلفة قليلاً.

الملاءمة والإطار 
 إذا كانت النظارات الشمسية لا تناسبك بشكل جيد، فقد لا تحمي عينيك بشكل صحيح من الشمس.

إذا لم تكن مناسبة بشكل صحيح، فقد تقل احتمالية رغبتك في ارتدائها.

وقالت هولمز: "ستكون أقل احتمالية للاحتفاظ بإطار غير مريح للارتداء". 

وأشار الخبراء إلى أن النظارات الشمسية الصغيرة، رغم أنها قد تكون رائجة، إلا أنها قد لا تغطي عينيك بالكامل من الأشعة. 

مادة متينة
 يوصي الخبراء الأشخاص باختيار إطارات وعدسات متينة. وأوضح سانت كلير أن العدسات المصنوعة من Rivex أو البولي كربونات أو الزجاج أو التيتانيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ هي الأقوى، مضيفًا أن البولي كربونات هي الأقل عرضة للكسر. 

وحذر سانت كلير قائلا: "كن حذرا عند شراء هذه العدسات لأنها إذا تحطمت، فإنها يمكن أن تسبب ضررا لا رجعة فيه في الرؤية من القطع المتكسرة". 

"يمكنك بالتأكيد العثور على زوج نظارات يعمل بشكل جيد ويحمي عينيك بسعر رخيص. ومع ذلك، كن حذرا مع المجانية! وأضاف سانت كلير: "قد لا يقدمون نطاقًا كاملاً من الحماية".
 

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