هل ترغبون في الحصول على جسم مثالي قبل حلول فصل الصيف؟ إليكم هذه النصائح الذهبية!

شاركت الاختصاصية في علم التغذية غابرييلا بيكوك مجموعة من النصائح لمساعدة الأشخاص في الحصول على جسم مثالي مع اقتراب حلول فصل الصيف.

ولفتت بيكوك في مقابلة لها مع صحيفة The Sun إلى أنه " على الرغم من أن الوصول إلى الجسم المثالي في أسبوع واحد فقط قد لا يبدو واقعيًا أو صحيًا، إلا أن هناك تعديلات بسيطة على نمط الحياة يمكن لأي شخص القيام بها ليشعر بمزيد من الثقة والنشاط في إطار زمني قصير".

ونصحت بيكوك بترطيب الجسم بشكل استراتيجي من خلال تناول الشاي الذي يعزز عملية التمثيل الغذائي، مضيفةَ: "يمكن أن يقلل الماء المنقوع بالليمون والخيار من الانتفاخ".

وحذرّت بيكوك من تناول كميات كبيرة من الصوديوم ونصحت باستبدال الملح بالأعشاب والتوابل.

كما أوصت أيضاً بزيادة تناول البروتين الذي يساعد على المحافظة على الكتلة العضلية في الجسم.

ونصحت بيكوك الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية معيّنة بدمج مجموعة من الكربوهيدرات المعقدة مثل الكينوا والبطاطا الحلوة والأرز البني، التي تغذي الجسم.

وأشارت بيكوك إلى مدى أهمية تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضراوات التي تساعد على الهضم وتقلل الانتفاخ.

وأكدّت بيكوك أن النوم العميق قد يساعد في الحصول على جسم مثالي، مضيفةً أن " قلة النوم قد تعطل مستويات الهرمونات وتزيد الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية".

المصدر