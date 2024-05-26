بشرى سارة للنساء المصابات بسرطان الثدي!

ستتمكن الآلاف من النساء اللواتي تم تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي من تجنب الخضوع للعلاج الكيميائي قريباً وذلك بفضل اختبار الجينات المعتمد حديثاً.

وفي التفاصيل، يمكن للاختبار الجديد الذي يُعرف باسم Oncotype DX تحليل أنسجة الورم واستنتاج مدى احتمالية عودته من خلال البحث عن الجينات المرتبطة به، الأمر الذي قد ينقذ النساء من الخضوع للعلاج الكيميائي.

ويتضمن اختبار Oncotype DX أخذ عينة من ورم الثدي وإرسالها إلى الولايات المتحدة الأميركية لتحليلها والبحث عن الجينات التي تتنبأ بعودة السرطان.

ومن جهته، قال البروفيسور سايمون هولت، طبيب الأورام في جامعة سوانسي: "من الصعب حاليًا معرفة من سيستفيد من العلاج الكيميائي، لذلك سنعطيه لمعظم المرضى كإجراء وقائي".

وتابع: " يسمح لنا اختبار Oncotype DX باختيار النساء اللواتي يحتجن إلى الخضوع للعلاج بدقة، كما أنه يمنح بقية النساء الثقة بأن السرطان لن يعود مرة أخرى".

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