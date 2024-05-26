سرّة البطن... لماذا يجب علينا تنظيفها يومياً؟

يتجاهل الناس غالباً تنظيف منطقة سرة البطن على الرغم من أنها تتطلب رعاية إضافية، إذ قد يؤدي عدم تنظيفها بشكل صحيح إلى ظهور رائحة كريهة غير مرغوب فيها.

وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية غيتا ياداف أن المواد والأوساخ يمكنها أن تتراكم بسهولة داخل السرة ما يؤدي إلى ظهور رائحة كريهة، مشددة على أهمية تنظيفها.

وأوصت ياداف بتنظيف سرة البطن باستخدام أعواد تنظيف الأذن والصابون والماء أثناء الاستحمام كل يوم كجزء من روتين الأشخاص اليومي.

وبدوره، كشف الدكتور أجايي سوتوبو أن عدم تنظيف السرّة قد "يؤدي إلى الإصابة بالطفح الجلدي والالتهابات والعدوى".

كما شددت الدكتورة ياداف على أهمية تجفيف المنطقة تمامًا بعد غسلها بالمنشفة، لأن تركها مبللة قد يزيد خطر الإصابة بالعدوى.

وقالت ياداف: "يجب على الأشخاص التركيز على تنظيف سرّة البطن مرة واحدة في الأسبوع"، مضيفةً: "يمكنكم استخدام قطعة مبللة من القطن في حال كان حجمها عميقاً".

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