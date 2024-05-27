خبر سار لمحبي الشوكولا الساخن... هكذا يساعدكم على إنقاص وزنكم!

خبر سار لمحبي الشوكولا الساخن... هكذا يساعدكم على إنقاص وزنكم!



كشف خبير الصحة "ستيف بينيت" عن وسيلة مساعدة غير متوقعة لإنقاص الوزن، إذ يمكن لكوب من الشوكولا الساخن أن يساعد الأشخاص على خسارة الوزن الزائد.



وفي التفاصيل، يساعد مسحوق الكاكاو غير المحلى على تخفيف الشعور بالجوع لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تمنع الرغبة الشديدة لتناول الوجبات الخفيفة، والتي غالبًا ما تكون السبب خلف زيادة الوزن.



كما أن الألياف ليست مفيدة فقط لإنقاص الوزن، بل لها فوائد صحية أخرى حيث تقلل الوفاة المبكرة وتخفف الإصابة بأمراض القلب، السكتة الدماغية والسكري وأنواع عديدة من السرطان.