6 علامات تحذيرية تنذر بإصابتك بسرطان الجلد!

يُعدّ ورم "الميلانوما" من أحد أخطر أنواع سرطان الجلد، إذ يتسبب بوفاة أربعة أشخاص من أصل خمسة إلا أنه لا يمثّل سوى واحد في المئة فقط من إجمالي الحالات المصابة.

ويتبّع أطباء الأمراض الجلدية تقنية ABCDE عند تشخيص إصابة الأشخاص بسرطان الجلد، والتي تساعد على تحديد وجود أي شامة بلون أو شكل مختلفين.

وقال الدكتور نايونغ لي، طبيب الأمراض الجلدية في جامعة نيويورك لانغون هيلث: "إذا لم تتمكن من طي الشامة إلى النصف، وإذا لم تصطف الحواف فقد يدّل ذلك على الإصابة بسرطان الجلد.

وتابع: " الحدود غير المنتظمة للشامة يمكن أن تشير أيضًا إلى الإصابة بسرطان الجلد".

كما يشير لون الشامة إلى الإصابة بسرطان الجلد، إذ عادةً ما تكون الشامة الصحية بلون واحد أي من البني الداكن والفاتح إلى الوردي واللون اللحمي.

وقالت الدكتورة زينب مخزومي، طبيبة الأمراض الجلدية في جامعة ميريلاند، إنه "يجب عليك الذهاب لزيارة الطبيب بمجرد أن تبدأ برؤية لونين أو أكثر داخل الشامة الواحدة".

ولفتت مخزومي إلى أن "حجم الورم السرطاني يكون عادةً أكبر من حبة البازلاء"، مضيفةً أن "حجم الشامة الحميدة يكون أصغر من حجم ممحاة قلم الرصاص".

وأضافت مخزومي: " يجب على الأطباء أيضًا مراقبة كيفية تطور الشامة مع مرور الوقت لرصد أي تغيّر في حجم أو شكل أو لون أو ارتفاع البقعة أو في حال ظهور أعراض جديدة مثل النزيف أو الحكة أو التقشر".

ويمكن للورم أن يظهر على شكل آفات داكنة داخل الأغشية المخاطية، أي داخل الأنف أو الفم أو المهبل أو فتحة الشرج أو أصابع اليدين والقدمين.

كما لا يتأثر سرطان الجلد المخاطي بالتعرض لأشعة الشمس على عكس أنواع سرطان الجلد الأخرى.

ويظهر سرطان الخلايا القاعدية على شكل كتلة شمعية صغيرة وشاحبة على أجزاء الجسم المعرضة لأشعة الشمس باستمرار مثل اليدين والرقبة والذراعين والساقين.

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