الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تحذير لأصحاب الوشوم... ما علاقة الوشم بهذا النوع النادر من السرطان؟

صحة وتغذية
2024-05-28 | 07:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تحذير لأصحاب الوشوم... ما علاقة الوشم بهذا النوع النادر من السرطان؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
تحذير لأصحاب الوشوم... ما علاقة الوشم بهذا النوع النادر من السرطان؟

وجدت دراسة جديدة أجريت في السويد أن الأشخاص الذين لديهم وشم لديهم خطر أعلى بنسبة 21٪ للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية، وهو نوع من سرطان الدم، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وقالت كريستل نيلسن، الباحثة في جامعة لوند، والذي قاد الدراسة، في بيان الأسبوع الفائت: "من المهم أن نتذكر أن سرطان الغدد الليمفاوية مرض نادر وأن نتائجنا تنطبق على مستوى المجموعة... تحتاج النتائج الآن إلى التحقق منها والتحقيق فيها بشكل أكبر في دراسات أخرى، ومثل هذا البحث مستمر."

وفي الدراسة التي نشرت في مجلة eClinicalMedicine، تم توجيه 11905 مشاركًا للإجابة على استبيان حول عوامل نمط الحياة لتحديد ما إذا كانوا موشومين أم لا. يبدو أن الخطر المرتبط بالتعرض للوشم هو الأعلى بالنسبة لمفومة الخلايا البائية الكبيرة المنتشرة (سرطان سريع النمو قابل للشفاء يبدأ في خلايا الدم البيضاء) وسرطان الغدد الليمفاوية الجريبي (سرطان بطيء النمو وغير قابل للشفاء).

وأوضحت نيلسن: "نحن نعلم بالفعل أنه عندما يتم حقن حبر الوشم في الجلد، يفسر الجسم ذلك على أنه شيء غريب لا ينبغي أن يكون هناك، ويتم تنشيط جهاز المناعة... يتم نقل جزء كبير من الحبر بعيدًا عن الجلد إلى العقد الليمفاوية حيث يتم ترسبه."

وقالت نيلسن: "لا يمكن للمرء إلا أن يتكهن بأن الوشم، بغض النظر عن حجمه، يؤدي إلى التهاب منخفض الدرجة في الجسم، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان... وبالتالي فإن الصورة أكثر تعقيدا مما كنا نعتقد في البداية."

وأشارت نيلسن إلى أن دراستها تؤكد أهمية مراقبة التركيب الكيميائي لحبر الوشم. في الولايات المتحدة، ما يقرب من ثلث البالغين لديهم وشم، بما في ذلك 22% لديهم أكثر من وشم.

وتعتبر إدارة الغذاء والدواء أحبار الوشم من مستحضرات التجميل وأصباغها من إضافات الألوان.

وتقول إدارة الغذاء والدواء الأميركية إنها لم تنظم بشكل تقليدي المواد المضافة إلى أصباغ حبر الوشم، في حين تضع البلديات المحلية قواعد لشركات فنون الجسد.

ويخطط فريق نيلسن للبحث عن الروابط بين الوشم وأنواع أخرى من السرطان بالإضافة إلى الأمراض الالتهابية الأخرى.

ووجدت دراسة قدمت العام الفائت في الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية لأبحاث السرطان وجود علاقة محتملة بين وجود العديد من الأوشام الكبيرة وخطر الإصابة بسرطان الدم. وكان الخطر قويا بشكل خاص بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بالوشم في سن مبكرة.

وقالت نيلسن: "من المرجح أن يرغب الناس في الاستمرار في التعبير عن هويتهم من خلال الوشم، وبالتالي من المهم للغاية أن نتمكن كمجتمع من التأكد من أن الأمر آمن... بالنسبة للفرد، من الجيد أن تعرف أن الوشم يمكن أن يؤثر على صحتك وأنه يجب عليك اللجوء إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تعاني من أعراض تعتقد أنها قد تكون مرتبطة بالوشم الخاص بك."
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

لأصحاب

الوشوم...

علاقة

الوشم

النوع

النادر

السرطان؟

6 علامات تحذيرية تنذر بإصابتك بسرطان الجلد!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-04-26

هل أنتم في علاقة سامة مع الشريك؟ إليكم العلامات التحذيرية! (فيديو)

LBCI
منوعات
10:55

شابة تكتشف أمرًا مخيبا للآمال عن حبيبها... "علي أن أنهي العلاقة"!

LBCI
منوعات
10:35

اكتشاف في عليّة منزله حوله الى مليونير... ما علاقة سفينة التيتانيك؟ (صور)

LBCI
منوعات
04:42

في يومه العالمي... هل البرغر فعلا طبق أميركي وما علاقته بالألمان وهل للمغول والتتار دور في ابتكاره ؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
13:49

6 علامات تحذيرية تنذر بإصابتك بسرطان الجلد!

LBCI
صحة وتغذية
2024-05-27

خبر سار لمحبي الشوكولا الساخن... هكذا يساعدكم على إنقاص وزنكم!

LBCI
صحة وتغذية
2024-05-26

سرّة البطن... لماذا يجب علينا تنظيفها يومياً؟

LBCI
صحة وتغذية
2024-05-26

بشرى سارة للنساء المصابات بسرطان الثدي!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:36

زيلينسكي يتهم بوتين بمحاولة "إفشال" قمة سويسرا حول السلام في أوكرانيا

LBCI
اقتصاد
07:45

شقير يعلن تأسيس وإطلاق "تجمع الشركات اللبنانية" برئاسة باسم البواب

LBCI
اقتصاد
2024-05-24

انخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
2024-02-28

إرتفاع في أسعار البنزين..ماذا عن المازوت والغاز؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:57

اعتصام امام السراي للمطالبة باصدار نتائج الكلية الحربية

LBCI
أخبار دولية
06:32

إسبانيا تعلن رسميا اعترافها بالدولة الفلسطينية

LBCI
أخبار لبنان
05:15

ميقاتي: لا نريد ان نختصر احداً ولا ان نغيّبَ احدا

LBCI
أخبار لبنان
03:05

أبو فاعور ممثلا جنبلاط في إطلاق ورشة طلاء واجهات سوق راشيا: راشيا تحمل مخزونا سياحيا بيئيا تراثيا كبيرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

منتخب لبنان للتوتش يتابع تحضيراته قبل مشاركته في بطولة العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الاحتجاجات الأرمنية مستمرة منذ أكثر من أسبوعين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الإعتراف بدولة فلسطين.. جزء من الحل العربي الشامل للقضية الفلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

علقتها علقة… حملة وزارة الصحة ضد التدخين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

شركات محلية وعالمية راغبة بإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

انخفاض في أسعار البنزين والغاز...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بالأرقام... اليكم أعداد النازحين الذين يقطنون قرى وادي خالد مقابل أعداد اللبنانيين

LBCI
فنّ
02:15

الموت يغيّب كابتن الشاشة العربية... الممثل القدير فؤاد شرف الدين في ذمة الله

LBCI
منوعات
15:57

خلال حفل زفافهما...عريس يفاجئ زوجته بهدية غير متوقعة! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إسرائيل تواجه وضعاً غير مسبوق في بعض مستوطنات الشمال.. وإحداها خرجت عن سلطة الدولة

LBCI
امن وقضاء
14:05

أمين سر مطرانية صيدا للروم الملكيين تعرّض لاعتداء على طريق جزين صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

أوروبا للدول المستضيفة للاجئين السوريين: اللاجئون باقون…

LBCI
صحة وتغذية
13:49

6 علامات تحذيرية تنذر بإصابتك بسرطان الجلد!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More