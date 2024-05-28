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هل تريدون الإقلاع عن التدخين؟ تناولوا هذه الأطعمة!

صحة وتغذية
2024-05-28 | 15:49
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هل تريدون الإقلاع عن التدخين؟ تناولوا هذه الأطعمة!
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هل تريدون الإقلاع عن التدخين؟ تناولوا هذه الأطعمة!

كشف خبراء عن قائمة من الأطعمة التي يمكن أن تساعد على مكافحة الرغبة الشديدة في استهلاك النيكوتين، وذلك مع الحفاظ على نظام غذائي صحي.

ووفق موقع "إكسبرس" البريطاني، قام المتخصصون بتجميع قائمة بأفضل الأطعمة للمساعدة في قمع الرغبة الشديدة في التدخين، خاصة إذا كنتم تخططون للإقلاع هذا العام. إليكم أبرزها:

-التفاح والجزر والكرفس:

اكتشفت دراسة أجريت عام 2007 أن الفواكه والخضروات يمكن أن تجعل مذاق السجائر أسوأ، مما يشير إلى أنه إذا أشعلت السجائر بعد تناولها، فإن التجربة ستكون أقل متعة.

-الحليب والجبنة واللبن:

إضافة منتجات الألبان إلى النظام الغذائي يمكن أن يساعد الأشخاص في الإقلاع عن التدخين. وبالتالي، فإن التدخين بعد تناول منتجات الألبان يمكن أن يترك طعمًا كريهًا في الفم.

-الفشار:

الفشار هو وجبة خفيفة أخرى منخفضة السعرات الحرارية يمكن أن تبقي اليدين والفم مشغولين عندما تشتهي سيجارة.

-الأطعمة الغنية بالألياف والحبوب الكاملة:

من خلال تضمين الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخبز والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي، يمكنك تجنب الرغبة الشديدة في تناول الطعام من خلال البقاء ممتلئًا لفترة أطول.

-الفواكه الطازجة أو المجمدة:

عن طريق استبدال الأطعمة السكرية بالفواكه الطازجة أو المجمدة مثل العنب والفراولة والبرتقال، يمكنك التحكم في الرغبة الشديدة في تناول السكر.

-العلكة أو النعناع الخالية من السكر:

مضغ العلكة الخالية من السكر أو النعناع يمكن أن يساعد في الحد من الرغبة الشديدة في تدخين السجائر، لأنه يبقيك مشغولا ويمنع فمك من الشعور بالفراغ. ومع ذلك، فمن الضروري اختيار الخيار الخالي من السكر، لأن السكر يمكن أن يزيد من الرغبة الشديدة في التدخين.

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صحة وتغذية

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