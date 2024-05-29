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هكذا تلحق نوعية الهواء السيئة الضرر ببشرتك... إليك هذه الخطوات لحمايتها

صحة وتغذية
2024-05-29 | 10:14
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هكذا تلحق نوعية الهواء السيئة الضرر ببشرتك... إليك هذه الخطوات لحمايتها
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هكذا تلحق نوعية الهواء السيئة الضرر ببشرتك... إليك هذه الخطوات لحمايتها

توصل بحث جديد أجرته شركة مستحضرات التجميل العالمية كلارنس إلى أن ولايات ماين ونيو هامبشاير ونبراسكا تتمتع بأفضل جودة هواء لصحة البشرة، وهو تصنيف يأخذ في الاعتبار عدد أيام نوعية الهواء الجيدة والتعرض للملوثات الدقيقة.

واحتلت نيويورك المركز التاسع في الولايات المتحدة، في حين أن يوتا وكاليفورنيا وجورجيا في حالة يرثى لها، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وقال روبيش شاه، مؤسس عيادة الشفاه في لندن، إن السموم - مثل ثاني أكسيد النيتروجين المنبعث من المركبات وثاني أكسيد الكبريت المنبعث من محطات الطاقة وغيرها من المنشآت الصناعية - يمكن أن تخترق حاجز الجلد وتولد الجذور الحرة، مما يؤدي إلى الإجهاد التأكسدي.

ويحذر شاه من أن هذه العملية قد تلحق الضرر بخلايا الجلد، وتكسر الكولاجين وتحفز شيخوخة الجلد المبكرة، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة وفقدان مرونة الجلد.

ولمساعدتك على إنقاذ وجهك، شارك شاه وغيره من خبراء العناية بالبشرة سبع نصائح مع The Post لحماية البشرة وتخليصها من الملوثات القاسية.

"إذا كنت تعيش في ولاية ذات جودة هواء منخفضة، فسوف ترغب في إنشاء روتين للعناية بالبشرة مضاد للتلوث يركز على إنشاء حاجز وقائي على سطح الجلد مع إزالة السموم من البشرة أيضًا،" وفق ما قالت مارلا إبراهيم، مديرة التعليم الوطني الأميركي وخبير الجلد في كلارنس.

إزالة الشوائب من خلال التطهير 
وقالت إبراهيم: "يمكن للشمس والتلوث أن يجففا بشرتك، لذا فإن استخدام منظف ذو قوة ترطيب أمر ضروري... اختاري منتجًا يزيل التلوث والأوساخ والمكياج بشكل فعال بينما يكون لطيفًا بدرجة كافية للحفاظ على الحاجز الطبيعي لبشرتك."

وتوصي الدكتورة إيما كننغهام، طبيبة التجميل ومؤسسة عيادات دكتور إيما في المملكة المتحدة بعدم النوم بالمكياج، "فمن الضروري أن تغسلي وجهك قبل الذهاب إلى السرير ليلاً."

احتفظي برذاذ مرطب للوجه في متناول يدك
كما قالت إبراهيم: "إن رش وجهك بشكل دوري طوال اليوم باستخدام رذاذ مرطب يمكن أن يحافظ بشكل فعال على ترطيب البشرة، ويوفر المرطبات ويهدئ التهيج".

إعطاء الأولوية لمضادات الأكسدة
وتنصح إبراهيم باستخدام الأمصال أو المرطبات الغنية بالفيتامينات C وE وA للمساعدة في تقليل الضرر الذي يلحق بحاجز البشرة وحمايتها من السموم.

لا تنسي واقي الشمس
وأضافت إبراهيم: "يساعد ترطيب بشرتك على دعم حاجز البشرة، واستخدام مرطب يحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF) وخصائص مضادة للتلوث يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في تعزيز الحماية ضد الملوثات السيئة وأضرار أشعة الشمس".

وأشارت إلى أنه يجب إعادة تطبيق واقي الشمس طوال اليوم، خاصة في الأماكن التي تكون فيها مستويات الأشعة فوق البنفسجية مرتفعة، لذا من الأفضل حمل زجاجة بحجم السفر.

استخدمي قناع التخلص من السموم للوجه مرة واحدة في الأسبوع
وأوضحت إبراهيم أن "نظرًا لأن تهيج الجلد وانسداد المسام من العلامات الشائعة لسوء نوعية الهواء، فإن اختيار قناع يزيل الشوائب ويعالج البشرة أيضًا يمكن أن يكون مفيدًا للغاية".

التركيز على الترطيب
 
  وتنصح إبراهيم بإعطاء الأولوية للترطيب لضمان بقاء بشرتك رطبة من الداخل. كما توصي جامعة هارفارد الصحية باستهلاك ما لا يقل عن أربعة إلى ستة أكواب (حوالي 30 إلى 50 أوقية) من الماء العادي كل يوم.

فكري في الحصول على تقشير كيميائي
وينصح شاه بإجراء تقشيرين كيميائيين أو ثلاثة كل عام لتحسين لون البشرة وملمسها.

وقال شاه لصحيفة The Post: "إن اختيار عدم التقشير غالباً ما يؤدي إلى تراكم خلايا الجلد الميتة... وهذا، إلى جانب التعرض لأمثال التلوث، يمكن أن يؤدي إلى ظهور البشرة باهتة، وحتى رمادية اللون."

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