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الجلوس بهذه الطريقة يمكن أن يفيد جسمك بالكامل!

صحة وتغذية
2024-05-29 | 12:27
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الجلوس بهذه الطريقة يمكن أن يفيد جسمك بالكامل!
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الجلوس بهذه الطريقة يمكن أن يفيد جسمك بالكامل!

إذا كنت تعتقد أن الجلوس على مؤخرتك أمر سيء بالنسبة لك، فإن ما يقوله هؤلاء الخبراء قد يجعلك تشعر بالإحباط.

وقال الخبراء لصحيفة هافينغتون بوست إن وضعية الجلوس الواحدة على وجه الخصوص يمكن أن تفيد جسمك بطرق متعددة.

وأوضح الخبراء أن الجلوس على الأرض يمكن أن يساعدك على الحركة والمرونة ويمكنه أيضًا تمرين عضلات البطن.

فوائد الحركة والمرونة 
 "أعتقد حقًا أنه من خلال الفوائد الصحية أو وجهة نظر حالة العضلات والعظام، فإن وضعية الجلوس القرفصاء تساعدنا حقًا في نطاق حركة الورك وأسفل الظهر والركبة"، بحسب الدكتور كريستوفر بيس، الأستاذ المساعد في قسم العلاج الطبيعي في جامعة بيتسبرغ.

وقالت الدكتورة جنيفر أوكونيل، طبيبة العلاج الطبيعي في مستشفى الجراحة الخاصة في نيويورك، إن الجلوس على الأرض يبقي أيضًا أوتار الركبة أكثر مرونة، على عكس الجلوس على كرسي الذي يمكن أن يجعل أوتار الركبة مشدودة، بحسب ما نقل موقع نيويورك بوست.

وأشار الخبراء إلى أن كبار السن يمكن أن يستفيدوا أيضًا من الجلوس على الأرض لأنهم إذا تمكنوا من الجلوس والنهوض من وضعية الجلوس بنجاح، فإنهم أقل عرضة للسقوط ومن المرجح أن يتمكنوا من النهوض مرة أخرى بعد السقوط في حالة وقوع حادث. 

ومع ذلك، قال الخبراء إن وضعية القرفصاء لا تحتاج إلى أن تكون على الأرض لمساعدة الجالس على زيادة مرونته.

"تذكر أن هذه المواقف لا يجب بالضرورة أن تكون على الأرض. يمكنك، على الأريكة، الدخول في وضعية الجلوس القرفصاء، أو يمكنك استخدام أوضاع جلوس مختلفة على الأريكة مما سيزيد أيضًا من نطاق حركتك أيضًا. 

تعزيز الأساسية الخاصة بك
 يمكن أن يفيد الجلوس على الأرض عضلات البطن لأنك تحتاج إلى استخدام جذعك عندما لا يكون لديك أي شيء لدعم ظهرك. الوقوف من وضعية الجلوس على الأرض ينشط عضلاتك بشكل أكبر. 

"ومن ثم فإن مجرد النهوض من هذا الوضع يكون مفيدًا لجسمك بالكامل"، قالت أوكونيل: "إنك تمرن الوركين والركبتين والسلسلة السفلية بأكملها وجذعك من أجل النهوض". 

إنه مفيد – بحدود 
 الجلوس على الأرض طوال اليوم لن يحسن صحتك. 

"هناك سبب يجعل ساعة أبل تذكرك كل 60 دقيقة بالنهوض والبدء في التحرك مرة أخرى... بعضها وضعي، وبعضها للقيام بمجرد حركة بسيطة ولحرق على سعرات حرارية، ولكن بعضها يغير أيضًا وضعيات الجسم. "قال بيس.

بالإضافة إلى ذلك، الجلوس على الأرض أيضًا ليس مناسبًا للجميع، خاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل في المفاصل أو الذين يتعافون من عمليات جراحية معينة. 

وقالت أوكونيل: "تماماً كما هو الحال مع أي شيء آخر، استشر طبيبك قبل البدء بأي نوع من نظام التمارين الرياضية... لكن يمكنك استشارة معالج فيزيائي، ويمكنه أن يعطيك استراتيجيات للنهوض والجلوس من على الأرض".
 

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