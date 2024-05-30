للحد من السلوك العدواني والجريمة... اعتماد هذا المكمل الغذائي يُعتبر أمرًا ضروريًا!

للحد من السلوك العدواني والجريمة... اعتماد هذا المكمل الغذائي يُعتبر أمرًا ضروريًا!



وجد علماء من جامعة بنسلفانيا أن الأشخاص الذين يتناولون عناصر غذائية مكونة من الأوميغا 3، الموجود في الأسماك وبذور الكتان والجوز، هم أقل عرضة للإصابة بنوبات عصبية عدوانية وعنيفة.



وفي التفاصيل، قام الفريق بتحليل أكثر من 20 دراسة اختبرت العناصر الغذائية، ووجدوا انخفاضًا بنسبة 30% في العدوانية بين الأشخاص الذين تناولوا هذه المكملات الغذائية لمدة أسبوعين على الأقل.



وبما أن الأوميغا 3 يعزز وظائف الدماغ، فقد اقترح الباحثون أنه يمكن أن يحسن الآليات التي لا تعمل بشكل جيد لدى الأشخاص الذين يعانون من مثل هذه السلوكيات.



وقال عالم الجريمة العصبية في بنسلفانيا، أدريان رين، في بيان إن الوقت قد حان للاعتماد على مكملات الأوميغا 3 للحد من العدوانية.



والأوميغا 3 هو نوع من الدهون التي يحتاجها الجسم للبقاء على قيد الحياة ولكنه لا يستطيع إنتاجها بمفرده.



ومع ذلك، الأوميغا 3 ليس علاجًا شاملًا للسلوك العدواني ولكن دوره في التأثير على السلوك كان أمرا ملحوظا.