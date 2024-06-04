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لوقف تناول الكحول على متن الطائرة في الرحلات الطويلة... هذا ما حذر منه الباحثون!

صحة وتغذية
2024-06-04 | 07:07
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لوقف تناول الكحول على متن الطائرة في الرحلات الطويلة... هذا ما حذر منه الباحثون!
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لوقف تناول الكحول على متن الطائرة في الرحلات الطويلة... هذا ما حذر منه الباحثون!

يدعو الباحثون إلى فرض قيود على المشروبات الكحولية على متن الطائرة بعد أن وجدوا أن ركاب الطائرة الذين شربوا قبل أن يغفووا أثناء الرحلات الجوية الطويلة يعرضون صحة قلبهم للخطر.

ويمكن أن يكون بين استهلاك الكحول وضغط المقصورة على ارتفاع الطائرة آثار سلبية على قلوب الركاب من مختلف الأعمار أثناء القيلولة، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة الجهاز التنفسي Thorax Monday.

ويؤدي هذا المركب إلى خفض كمية الأكسجين في الدم وزيادة معدل ضربات القلب لفترة طويلة، حتى لدى الشباب والأصحاء، حسبما ذكر باحثون من معهد طب الفضاء الجوي في ألمانيا.

"يمكن أن تؤدي الجرعات العالية من الكحول إلى تضخيم هذه التأثيرات الملحوظة، مما قد يؤدي إلى تفاقم خطر حدوث مضاعفات صحية وحالات الطوارئ الطبية أثناء الطيران، خاصة بين كبار السن وأولئك الذين يعانون من حالات طبية سابقة"، كتب مؤلفو الدراسة.

وأضافوا: "تشير النتائج التي توصلنا إليها بقوة إلى ضرورة تقييد استهلاك المشروبات الكحولية على متن الطائرة"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

واختبر الباحثون مجموعة مكونة من 48 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا لإجراء أبحاثهم.

وأخذ نصف المجموعة، وهي المجموعة الضابطة، قيلولة في مختبر النوم في ظل ظروف طبيعية بينما نام النصف الآخر في غرفة الارتفاع التي تحاكي ضغط مقصورة الطائرة على ارتفاع التحليق.

في إحدى الليالي، ذهبت أفراد كلا المجموعتين إلى الفراش مستيقظين، وفي الليلة الأخرى، شرب أفراد كل منهما الكحول قبل أن يدخلوا الى النوم.

واختبر الباحثون معدل ضربات قلب كل شخص، ومستويات تشبع الأكسجين في الدم، ومراحل النوم وكفاءته.

ووجدوا أن استهلاك الكحول المعتدل وظروف "الرحلة" أدت إلى تسريع معدل ضربات القلب وانخفاض مستويات الأكسجين في الدم لدى الأشخاص الذين تم اختبارهم أثناء النوم.

وعندما تم الجمع بين العاملين، شهد الأفراد التأثيرات بمستويات متزايدة.

وقالت الدراسة: "تشير هذه النتائج مجتمعة إلى أنه حتى عند الشباب والأصحاء، فإن الجمع بين تناول الكحول والنوم تحت ظروف انخفاض الضغط يشكل ضغطًا كبيرًا على نظام القلب وقد يؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى المرضى الذين يعانون من أمراض القلب أو الرئة". 

وأضافوا أن المسافرين جواً الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم ومشاكل في الجهاز التنفسي يجب عليهم الامتناع عن الشرب لمدة 12 ساعة قبل وأثناء رحلتهم.

ولكن حتى الشباب أصحاب اللياقة البدنية يجب أن يمتنعوا عن شرب الخمر على متن الطائرة، كما وجد الباحثون.

وعانى الشباب والأصحاء الذين تم اختبارهم في الدراسة من انخفاضات طويلة وحاسمة في مستويات الأكسجين في مجرى الدم مصحوبة بزيادة معدل ضربات القلب واضطراب النوم أثناء القيلولة بعد الشرب في ظروف مقصورة الطائرة.

وخلص الباحثون إلى أن "لقد أظهرنا أن استهلاك الكحول على متن الطائرة يمثل خطراً صحياً لا يمكن تقديره بسهولة ويمكن تجنبه بسهولة".

"يجب إبلاغ الممارسين والركاب وطاقم الطائرة بالمخاطر المحتملة، وقد يكون من المفيد النظر في تغيير اللوائح لتقييد الوصول إلى المشروبات الكحولية على متن الطائرات."
 

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