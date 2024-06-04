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يمكن أخيرًا أن يصبح تحديد النسل لدى الذكور حقيقة... وهذه هي الوسيلة!

صحة وتغذية
2024-06-04 | 10:25
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يمكن أخيرًا أن يصبح تحديد النسل لدى الذكور حقيقة... وهذه هي الوسيلة!
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يمكن أخيرًا أن يصبح تحديد النسل لدى الذكور حقيقة... وهذه هي الوسيلة!

قد يتمكن الرجال قريباً من تحمل مسؤولية تحديد النسل.

ويُظهر جل منع الحمل الهرموني، الذي يتم فركه على كل كتف مرة واحدة يوميًا، نتائج واعدة في تجربة جديدة. 

وقالت الدكتورة ديانا بليث، كبيرة مؤلفي الدراسة، ورئيسة برنامج تطوير وسائل منع الحمل في المعاهد الوطنية للصحة، في بيان صحفي: "إن تطوير وسيلة منع حمل آمنة وفعالة للغاية للرجال هو حاجة لم تتم تلبيتها بعد"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وتم الإعلان عن نتائج الباحثين يوم الأحد في اجتماع جمعية الغدد الصماء في بوسطن. 

وشملت تجربة المرحلة الثانية 222 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا، استخدموا جميعًا حوالي ملعقة صغيرة من هلام الهرمون، المكون من هرمونات التستوستيرون وخلات السيجسترون، على كل كتف يوميًا. 

وفي التجربة، أصيب 86% من الرجال بتوقف الحيوانات المنوية بعد ثمانية أسابيع في المتوسط، وهو ما كان أسرع مما توقعه الباحثون. 

وكتبت بليث: "في حين أظهرت الدراسات أن بعض العوامل الهرمونية قد تكون فعالة لمنع الحمل لدى الذكور، فإن البداية البطيئة لتثبيط الحيوانات المنوية كانت بمثابة قيد". 

ويعد هرمون سيجيستيرون أسيتات الاصطناعي، والذي يُسمى أيضًا نيستيرون، أحد مكونات حلقة تحديد النسل التي تستخدمها النساء. ويعتقد الباحثون أن استخدام Nesterone يجعل الجل الجديد يعمل بسرعة ويتطلب كمية أقل من هرمون التستوستيرون. والمقصود منه أيضًا هو منع الرجال من إنتاج الحيوانات المنوية من دون التأثير على الدافع الجنسي أو التسبب في آثار جانبية أخرى. وقال الباحثون إن مستويات هرمون التستوستيرون في الدم لدى الرجال ظلت منخفضة بما يكفي للحفاظ على وظائفهم الجنسية الطبيعية. 

واستغرقت تجارب تحديد النسل السابقة ما بين تسعة إلى 15 أسبوعًا حتى يبدأ الرجال في رؤية النتائج، ويعتقد الباحثون أن جل تحديد النسل سريع المفعول قد يجعل هذا الجل خيارًا أفضل.

وقالت بليث: "إن تسريع وقت القمع قد يزيد من جاذبية ومقبولية هذا الدواء للمستخدمين المحتملين".

ويدرس الباحثون الآن مدى جودة حماية الجل من الحمل. ولهذا السبب، طُلب من المشاركين في التجربة أن يكونوا في علاقات أحادية ملتزمة وأن يحصلوا على موافقة شركائهم الإناث. لقد وعدوا بممارسة الجنس مرة واحدة على الأقل في الشهر لمدة عام.

لقد كانت هناك عقود من الأبحاث، ولكن لا توجد أدوية لتحديد النسل معتمدة فيدراليًا للرجال. ويرى الباحثون أن هذا لا يرجع إلى الإمكانات، بل إلى عدم توفر التمويل الكافي لاستكمال التجارب البشرية الأكثر تقدمًا.

"لقد كنا ندفع من أجل وسائل منع الحمل الهرمونية للرجال منذ 50 عامًا، ولكن ليس هناك ما يكفي من المال المتاح لدفع شيء ما خلال تجربة المرحلة الثالثة الكبيرة جدًا،" وفق الدكتور دانييل جونستون، رئيس المعهد الوطني لصحة الطفل والإنسان. 

وتعد التجارب السريرية للمرحلة الثالثة إحدى الخطوات الأخيرة قبل الموافقة على استخدام الدواء. وتشمل التجارب عادةً مئات، إن لم يكن الآلاف، من المشاركين، ويمكن أن تستمر من سنة إلى أربع سنوات، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء.

وقال جونستون: "لقد كنا نلاحق هذا الأمر لفترة طويلة... آمل أن ندخل منطقة جديدة."

وأضاف جونستون إنه يعتقد أنه إذا تمت الموافقة على تحديد النسل للذكور، فإن المستثمرين وشركات الأدوية سيبذلون المزيد من الطاقة نحو أدوية أخرى. 

وقال لوجان وايتهيد، أحد المشاركين في التجربة، لشبكة NBC News إن تطبيق الجل كان سهلاً، وواجه آثارًا جانبية بسيطة، بما في ذلك بعض حب الشباب في الجزء العلوي من الظهر وزيادة الوزن. (لكن وايتهيد أقر بأن زيادة وزنه قد تكون ناجمة أيضًا عن وظيفة مستقرة كان قد قبلها مؤخرًا).

وقال وايتهيد، الذي يعيش في تورانس، كاليفورنيا، لشبكة NBC: "كان الأمر في الأساس مثل محلول مطهر لليدين... كانت رائحته مثل معقم اليدين، ويبدو مثل معقم اليدين."

وعلى الرغم من النجاح، لا تزال الخطط لدفع الجل إلى تجارب المرحلة الثالثة معلقة، حيث ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التمويل.















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