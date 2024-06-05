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رغم التقلبات المزاجية... القدرة المعرفية ترتفع لدى النساء أثناء الدورة الشهرية!

صحة وتغذية
2024-06-05 | 09:45
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رغم التقلبات المزاجية... القدرة المعرفية ترتفع لدى النساء أثناء الدورة الشهرية!
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رغم التقلبات المزاجية... القدرة المعرفية ترتفع لدى النساء أثناء الدورة الشهرية!

رغم التقلبات المزاجية... القدرة المعرفية ترتفع لدى النساء أثناء الدورة الشهرية!

وجد باحثون بريطانيون أن النساء أكثر عرضة للغضب ولكنهن يرتكبن أخطاء بنسبة أقل، حيث ارتفعت قدرتهن المعرفية أثناء الدورة الشهرية في الاختبارات النفسية.

وفي التفاصيل، وجدت الدراسة أن النساء أظهرن نتائج معرفية أفضل بشكل عام أثناء الحيض، على الرغم من أنهن أبلغن عن سوء الحالة المزاجية والأعراض.
 
وشرح العلماء أن هرمون الاستروجين، الذي يزداد أثناء الحيض عند النساء، قد يعزز وظائف الدماغ، في حين أن هرمون البروجسترون الذي يتم إفرازه قبل الدورة الشهرية، يضعف وظائف الدماغ.

وأُجريت الدراسة على أكثر من مئات المتطوعين، جميعهم في أوائل الثلاثينيات ومنتصف العشرينات من أعمارهم.

ووضع الباحثون اختبارات صعبة تعتمد على الشاشة تهدف إلى محاكاة العمليات العقلية النموذجية في الرياضات الجماعية.

وقالت الدكتورة فلامينيا رونكا، من كلية لندن الجامعية، إنه لا توجد فروقات في الأداء على مستوى المجموعة بين الذكور والإناث.

وكانت الاختلافات الوحيدة في الأداء هي التقلبات المزاجية التي حصلت للنساء اللواتي كن في فترة الحيض، الأمر الذي يثبت أن الفتيات يعانين من نوبات عصبية  قبل بدء الدورة الشهرية بسبب الهرمونات التي تؤثر على أدمغتهن.
 

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