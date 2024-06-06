الإدمان على الانترنت... هكذا يؤثر على المراهقين!

الإدمان على الانترنت... هكذا يؤثر على المراهقين!



أشارت دراسة جديدة إلى أن الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي يجعلهم أكثر عرضة للانخراط في سلوك إدماني آخر.



وفي التفاصيل، قال العلماء إن الإشارات بين مناطق مختلفة من الدماغ المرتبطة بالتحكم في الانتباه وفهم العواطف تتغير لدى الشباب المدمنين على استخدام الإنترنت.



وأشارت النتائج التي توصل لها العلماء إلى أن الإدمان على الإنترنت يرتبط بإشارات معطلة في مناطق الدماغ المشاركة في شبكات عصبية متعددة.



وقال المؤلف المشارك في الدراسة، ماكس تشانغ، إن هذه الشبكات تلعب دورًا مهمًا في التحكم بانتباه الأشخاص، بالتعاون مع القدرة الفكرية، الذاكرة العاملة، التنسيق الجسدي والمعالجة العاطفية، الأمر الذي يؤثر بدوره على الصحة العقلية.



وركز العلماء على 12 دراسة أُجريت على المراهقين المدمنين على الإنترنت والتي فحصت التغيرات في الاتصال بين شبكات الدماغ، والتي تتحكم بالسلوكيات المهمة.



وفي كل الدراسات التي تمت مراجعتها، تبيّن أنه عندما انخرط المراهقون المدمنون على الإنترنت في أنشطة تحكمها شبكة التحكم التنفيذية في الدماغ، كالسلوك الذي يتطلب الاهتمام، التخطيط والاندفاع، أظهرت هذه المناطق من الدماغ اضطرابًا "كبيرًا" في قدرتها على العمل.