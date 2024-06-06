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هل تساقط شعركم بعد الإصابة بكورونا؟ اعتمدوا مكونين بسيطين لإعادة نموه

صحة وتغذية
2024-06-06 | 09:20
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هل تساقط شعركم بعد الإصابة بكورونا؟ اعتمدوا مكونين بسيطين لإعادة نموه
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هل تساقط شعركم بعد الإصابة بكورونا؟ اعتمدوا مكونين بسيطين لإعادة نموه

يمكن أن يكون تساقط الشعر مشكلة مثيرة للقلق، خاصة عندما يحدث بشكل غير متوقع.

وفي هذا السياق، شارك المستخدم Libra44423 على موقعReddit  تجربته مع تساقط الشعر بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتب المستخدم في منشوره: "في المرة الأولى التي أصبت فيها بكوفيد، فقدت ثلث شعري خلال الأشهر التالية".

ومع إصراره على إعادة نمو شعره، ابتكر علاجًا منزليًا باستخدام مكونين بسيطين وبأسعار معقولة يمكن العثور عليهما في معظم المحلات التجارية. وأوضح المستخدم أنه يقوم بتحضير شاي من إكليل الجبل والنعناع ويرشه على فروة رأسه ويدلكه في نهاية الاستحمام.

وأضاف: "أنا أشتري إكليل الجبل والنعناع من محل البقالة، وأغلي كوبين إلى ثلاثة أكواب من الماء، وأضع بضعة أغصان من كل منهما وأغليهما لمدة 10 دقائق". بعد الغليان، يُترك الخليط ليبرد لمدة ساعة قبل نقله إلى زجاجة رذاذ صغيرة تُحفظ في الثلاجة.

وقدم المستخدم نصيحة بأن يتم وضع الخليط على فروة الرأس قبل ساعة من غسل الشعر حتى لا يتم رش الماء البارد مباشرة. وأشار إلى أنه يمكن الاحتفاظ بباقي إكليل الجبل والنعناع في الثلاجة لإعداد دفعات جديدة.

ووفقًا لموقع Healthline، فإن الدراسات تشير إلى أن إكليل الجبل يمتلك خصائص يمكن أن تحفز نمو الشعر. وأظهرت دراسة أن الأفراد الذين تم تشخيصهم بالثعلبة البقعية لاحظوا تحسنًا بنسبة 44 بالمئة في تساقط الشعر بعد تطبيق مزيج من زيت إكليل الجبل العطري على فروة رأسهم يوميًا لمدة سبعة أشهر.

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