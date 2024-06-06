الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تزامنا مع مع ارتفاع درجات الحرارة... إليكم 5 طرق سهلة لعلاج التعرق الزائد
صحة وتغذية
2024-06-06 | 12:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
تزامنا مع مع ارتفاع درجات الحرارة... إليكم 5 طرق سهلة لعلاج التعرق الزائد
بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التعرق المفرط، فإن الصيف ليس سببًا للاحتفال.
مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد أيضًا خطر الأيدي والأقدام المبللة، والقمصان الملطخة... لكن لا تقلق بشأن العرق - فالدكتور سكوت والتر شارك خمس طرق لمكافحة المشكلة، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وأوضح والتر، طبيب الأمراض الجلدية المعتمد في منطقة دنفر"أن وجود العرق الزائد تحت الإبطين أو على اليدين أو القدمين هو في الواقع تشخيص طبي نطلق عليه تسمية فرط التعرق".
وتشير التقديرات إلى أن 220 مليون شخص في كل أنحاء العالم (حوالي 3٪ من السكان) يعانون من فرط التعرق، لكن والتر يقول إن هذه الحالة لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ لأن المرضى غالبًا ما يشعرون بالحرج الشديد من التحدث إلى الأطباء حول أعراضهم.
وتشمل أعراض فرط التعرق التعرق الواضح. مشاكل في الإمساك بالقلم، أو تحريك مقبض الباب، أو استخدام الحاسوب أو لوحة المفاتيح؛ وبقاء الجلد رطباً لفترات طويلة، وربما يتقشر بعد أن يصبح ناعماً وأبيض.
وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من العرق، يوصي والتر بكلوريد الألومنيوم، والمناديل الطبية، والأدوية عن طريق الفم، وأجهزة الرحلان الأيوني والبوتوكس.
كلوريد الألومنيوم (20% أو أكثر)
ويمكن تطبيق كلوريد الألومنيوم الموضعي بقوة 20٪ أو أكثر على الإبطين أو اليدين أو القدمين لعلاج العرق الزائد.
لكن والتر يحذر من أنه على الرغم من فعاليته وتوافره من دون وصفة طبية، إلا أن كلوريد الألومنيوم "غالبًا ما يكون مزعجًا جدًا بحيث لا يمكن للمرضى استخدامه بشكل منتظم".
مناديل طبية
منتج جديد نسبيًا، تحتوي هذه المناديل المبللة بوصفة طبية على العنصر النشط غليكوبيرولات. عند تطبيقه محليا، فإنه يمنع إنتاج العرق في الجسم.
الأدوية عن طريق الفم
يوضح والتر أن تناول أدوية مثل الغليكوبيرولات والأوكسي بوتينين يساعد على "تقليل مدى نشاط الجهاز العصبي الكوليني، وهو ما يسبب التعرق في المقام الأول".
وتشمل الآثار الجانبية المرتبطة بهذه الأدوية ارتفاع الحرارة وجفاف الفم وصعوبة التبول والصداع والإسهال والإمساك.
الرحلان الشاردي
ويوضح والتر أن أجهزة الرحلان الأيوني - حمامات مائية للقدمين واليدين ومنصات للإبط - ترسل تيارات كهربائية إلى مناطق العرق الموضعية لتقليل نشاط الغدة العرقية.
البوتوكس
وفي ما قد يكون مفاجأة للبعض، يوصي والتر الأشخاص الذين يعانون من فرط التعرق بالبحث عن حقن البوتوكس. ويوضح قائلاً: "نقوم بحقنه محلياً في الإبطين أو اليدين أو القدمين أو في أي مكان تعاني فيه من التعرق الزائد، وهو يعمل عن طريق منع الإشارات العصبية التي تسبب التعرق".
وثبت أن علاجات البوتوكس تقلل العرق بنسبة 82% إلى 87%، وتستمر النتائج من ثلاثة إلى ستة أشهر.
ويجب على المرضى استشارة طبيب الرعاية الأولية قبل متابعة العلاج المضاد للعرق.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
ارتفاع
درجات
الحرارة...
إليكم
لعلاج
التعرق
الزائد
التالي
الإدمان على الانترنت... هكذا يؤثر على المراهقين!
منها الحمضيات والحبوب...أطعمة تؤثر على فعالية بعض الأدوية بشكل سلبي: تجنبوها الآن!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-05-30
كتل حارة وارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2024-05-30
كتل حارة وارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2024-05-17
ارتفاع بدرجات الحرارة واجواء مغبرة
حال الطقس
2024-05-17
ارتفاع بدرجات الحرارة واجواء مغبرة
0
حال الطقس
2024-05-16
درجات الحرارة الى ارتفاع...
حال الطقس
2024-05-16
درجات الحرارة الى ارتفاع...
0
حال الطقس
2024-05-09
استقرار جوي يؤثر على لبنان... وارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
2024-05-09
استقرار جوي يؤثر على لبنان... وارتفاع بدرجات الحرارة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
09:20
هل تساقط شعركم بعد الإصابة بكورونا؟ اعتمدوا مكونين بسيطين لإعادة نموه
صحة وتغذية
09:20
هل تساقط شعركم بعد الإصابة بكورونا؟ اعتمدوا مكونين بسيطين لإعادة نموه
0
صحة وتغذية
05:10
الإدمان على الانترنت... هكذا يؤثر على المراهقين!
صحة وتغذية
05:10
الإدمان على الانترنت... هكذا يؤثر على المراهقين!
0
صحة وتغذية
2024-06-05
منها الحمضيات والحبوب...أطعمة تؤثر على فعالية بعض الأدوية بشكل سلبي: تجنبوها الآن!
صحة وتغذية
2024-06-05
منها الحمضيات والحبوب...أطعمة تؤثر على فعالية بعض الأدوية بشكل سلبي: تجنبوها الآن!
0
صحة وتغذية
2024-06-05
رغم التقلبات المزاجية... القدرة المعرفية ترتفع لدى النساء أثناء الدورة الشهرية!
صحة وتغذية
2024-06-05
رغم التقلبات المزاجية... القدرة المعرفية ترتفع لدى النساء أثناء الدورة الشهرية!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-04-15
باريس تستضيف مؤتمرا حول السودان بعد عام على بدء الحرب
أخبار دولية
2024-04-15
باريس تستضيف مؤتمرا حول السودان بعد عام على بدء الحرب
0
أمن وقضاء
2024-05-03
مكتب المعلومات في جبل لبنان يوقف المعتدي على المحامية بو حمدان
أمن وقضاء
2024-05-03
مكتب المعلومات في جبل لبنان يوقف المعتدي على المحامية بو حمدان
0
منوعات
2024-06-04
بعد زواج دام لـ10 سنوات... تطورات معاكسة تواجه هذا الثنائي: إليكم ما اعترفت به إحدى النساء!
منوعات
2024-06-04
بعد زواج دام لـ10 سنوات... تطورات معاكسة تواجه هذا الثنائي: إليكم ما اعترفت به إحدى النساء!
0
أخبار دولية
2024-05-02
ارتفاع حصيلة الفيضانات في جنوب البرازيل إلى 29 قتيلاً و60 مفقوداً
أخبار دولية
2024-05-02
ارتفاع حصيلة الفيضانات في جنوب البرازيل إلى 29 قتيلاً و60 مفقوداً
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بعد الهجوم على السفارة الاميركية...عودة الحديث عن الخلايا النائمة
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بعد الهجوم على السفارة الاميركية...عودة الحديث عن الخلايا النائمة
0
أخبار دولية
13:12
معضلتان في اسرائيل: داخل الكابينت الحربي وعلى الجبهة الشمالية
أخبار دولية
13:12
معضلتان في اسرائيل: داخل الكابينت الحربي وعلى الجبهة الشمالية
0
أمن وقضاء
13:10
منفذ الهجوم ضد السفارة الأميركية ذئب منفرد موالٍ لداعش
أمن وقضاء
13:10
منفذ الهجوم ضد السفارة الأميركية ذئب منفرد موالٍ لداعش
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:52
مقدمة النشرة المسائية 6-6-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:52
مقدمة النشرة المسائية 6-6-2024
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
هذه آخر المعطيات عن الهجوم المسلح على السفارة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
07:55
هذه آخر المعطيات عن الهجوم المسلح على السفارة الأميركية
0
أخبار دولية
07:45
دوجاريك قلق إزاء التوترات المستمرة والمتصاعدة على طول الخط الأزرق جنوبي لبنان
أخبار دولية
07:45
دوجاريك قلق إزاء التوترات المستمرة والمتصاعدة على طول الخط الأزرق جنوبي لبنان
0
أخبار لبنان
05:44
عبدالله: نحاول انضاج ظروف تسوية داخلية تلاقي حماية لبنان.. وفرنجية: منفتحون على أي حوار بناء يصب في مصلحة الوطن
أخبار لبنان
05:44
عبدالله: نحاول انضاج ظروف تسوية داخلية تلاقي حماية لبنان.. وفرنجية: منفتحون على أي حوار بناء يصب في مصلحة الوطن
0
أخبار دولية
05:38
إسبانيا تنضم إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
أخبار دولية
05:38
إسبانيا تنضم إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
0
حال الطقس
01:57
الكتل الحارة تضعف اعتباراً من السبت
حال الطقس
01:57
الكتل الحارة تضعف اعتباراً من السبت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:43
معلومات للـLBCI: منفذ عملية السفارة الأميركية عمل بمفرده وليس ضمن خلية واشترى السلاح والذخيرة من ماله الخاص واستطلع السفارة الأميركية عبر Google
خبر عاجل
06:43
معلومات للـLBCI: منفذ عملية السفارة الأميركية عمل بمفرده وليس ضمن خلية واشترى السلاح والذخيرة من ماله الخاص واستطلع السفارة الأميركية عبر Google
2
أخبار لبنان
05:56
إصدار رخص سوق خصوصية للمرشحين الذين اجتازوا الامتحانات النظرية والعملية عام 2022 في هذه المناطق
أخبار لبنان
05:56
إصدار رخص سوق خصوصية للمرشحين الذين اجتازوا الامتحانات النظرية والعملية عام 2022 في هذه المناطق
3
فنّ
04:29
كارين رزق الله تواجه موجة الحرّ بصورٍ من المسبح
فنّ
04:29
كارين رزق الله تواجه موجة الحرّ بصورٍ من المسبح
4
امن وقضاء
06:55
معلومات جديدة عن منفذ عملية السفارة الأميركية
امن وقضاء
06:55
معلومات جديدة عن منفذ عملية السفارة الأميركية
5
أمن وقضاء
04:11
قوى الأمن: توضيح حول انتحار أحد العناصر من عديد فصيلة حراسة السفارة السعودية في بيروت
أمن وقضاء
04:11
قوى الأمن: توضيح حول انتحار أحد العناصر من عديد فصيلة حراسة السفارة السعودية في بيروت
6
فنّ
04:16
إبنة نادين نسيب نجيم في جلسة تصوير رائعة... نسخة طبق الأصل عن والدتها؟
فنّ
04:16
إبنة نادين نسيب نجيم في جلسة تصوير رائعة... نسخة طبق الأصل عن والدتها؟
7
أمن وقضاء
07:57
٧٠ لاجئًا سوريًّا رفضوا الخروج من كوسبا وأمن الدولة عالجت الأمر
أمن وقضاء
07:57
٧٠ لاجئًا سوريًّا رفضوا الخروج من كوسبا وأمن الدولة عالجت الأمر
8
فنّ
04:44
نادين الراسي تستعرض قوامها الممشوق بالفيديو.. وتعليقات الجمهور بين "مثيرة" و"شو صايرلها"
فنّ
04:44
نادين الراسي تستعرض قوامها الممشوق بالفيديو.. وتعليقات الجمهور بين "مثيرة" و"شو صايرلها"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More