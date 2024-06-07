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هل تخطي وجبة الإفطار مضر للضحة؟... إليكم الحقيقة حول "أهم وجبة في اليوم"!

صحة وتغذية
2024-06-07 | 02:30
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هل تخطي وجبة الإفطار مضر للضحة؟... إليكم الحقيقة حول &quot;أهم وجبة في اليوم&quot;!
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هل تخطي وجبة الإفطار مضر للضحة؟... إليكم الحقيقة حول "أهم وجبة في اليوم"!

لقد قيل لنا منذ فترة طويلة أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم، فهي بمثابة دفعة التمثيل الغذائي التي توفر حجر الزاوية في التغذية. ومع ذلك، وفقا للمجلة الأميركية للتغذية السريرية، فإن ربعنا لا يتناول وجبة الصباح.

وهناك الكثير من الأسباب التي تجعل الناس يتجاهلون وجبة الإفطار المغذية، بما في ذلك تضارب المواعيد وعدم القدرة على الوصول إليها. لكن بعض الخبراء يقترحون أنه عندما تبدأ يومك بانخفاض نسبة السكر في الدم، فإنك تهيئ نفسك لأعراض مثل التعب وضباب الدماغ والتفاعل العاطفي، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

"ابدأ يومك في الساعة 6 صباحًا واختتم النشاط بحلول الساعة 10 مساءً"، قال الدكتور ناهد علي مؤخراً لصحيفة جي بي نيوز البريطانية: "هذا الأمر يتوافق مع إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعية للجسم... إن دمج هذا النهج في توقيت الوجبات يمكن أن يعزز قدرة الجسم على حرق دهون البطن. ومن الأفضل تناول وجبة الإفطار خلال ساعة من الاستيقاظ، أي حوالي الساعة 7 صباحًا، لتحفيز عملية التمثيل الغذائي."

بدورها، تقول الدكتورة إميلي كوبر، المديرة الطبية لمركز كوبر للتمثيل الغذائي في سياتل، لموقع HuffPost، فإن تناول وجبة الإفطار، حتى لو لم تكن تشعر بالجوع، وحتى لو لم تكن صحية تمامًا، أمر ضروري.

وأوضحت: "إذا لم تحصل على ما يكفي من الطعام في وقت مبكر من اليوم، فإن مستويات هرمون الغريلين (هرمون الجوع) ترتفع في وقت لاحق".

وبالنسبة لكوبر، يؤدي غياب وجبة الإفطار إلى اتخاذ قرارات غذائية يائسة في وقت لاحق من اليوم، وهي سلسلة من الاختيارات السيئة التي يمكن أن تسبب السمنة.

الصوم المتقطع
وربما تكون أشهر مجموعة من المتخلفين عن الإفطار هم أولئك الذين يمارسون الصيام المتقطع. إن الأبحاث المحيطة بالممارسة التقييدية، حيث يقتصر تناول السعرات الحرارية على فترات زمنية معينة، مختلطة.

ويقول المؤيدون إن الصيام المتقطع يساعد الناس على تقليل الالتهابات، وفقدان الوزن، وتنظيم المناطق الحيوية في الأمعاء، مع تقليل خطر الإصابة بالأمراض الرئيسية، بما في ذلك مرض السكري.

لكن دراسة أجريت في شهر آذار زعمت أن أولئك الذين يتناولون الطعام لمدة ثماني ساعات فقط كل يوم، كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 91%.

وكوبر من بين المهنيين الذين يتعارضون مع الصيام المتقطع. وأشارت: "لم أكن من المعجبين بهذا النظام أبدًا... كل هذه الأنواع من الاتجاهات التي ينخرط فيها الناس - لا شيء جيد يأتي منها."

ماذا وليس متى
تقول بعض المستندات إن ما تأكله أكثر أهمية من الوقت الذي تأكله فيه.

ويؤكد الدكتور جوناثان روزاند، المؤسس المشارك لمركز ماكانس لصحة الدماغ التابع لولاية ماساتشوستس العامة وأستاذ علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة هارفارد، لموقع HuffPost أن اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والخضر الورقية والأطعمة الغنية بالأوميغا 3 هو المفتاح لتجنب الاكتئاب والسكتة الدماغية والخرف.

وتعكس توصية روزاند الأبحاث التي تشير إلى أن اتباع نظام غذائي متوسطي يدعم الإدراك الصحي مع تقدمنا في العمر.
 

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