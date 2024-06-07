الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
35
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
35
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هل تخطي وجبة الإفطار مضر للضحة؟... إليكم الحقيقة حول "أهم وجبة في اليوم"!
صحة وتغذية
2024-06-07 | 02:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
هل تخطي وجبة الإفطار مضر للضحة؟... إليكم الحقيقة حول "أهم وجبة في اليوم"!
لقد قيل لنا منذ فترة طويلة أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم، فهي بمثابة دفعة التمثيل الغذائي التي توفر حجر الزاوية في التغذية. ومع ذلك، وفقا للمجلة الأميركية للتغذية السريرية، فإن ربعنا لا يتناول وجبة الصباح.
وهناك الكثير من الأسباب التي تجعل الناس يتجاهلون وجبة الإفطار المغذية، بما في ذلك تضارب المواعيد وعدم القدرة على الوصول إليها. لكن بعض الخبراء يقترحون أنه عندما تبدأ يومك بانخفاض نسبة السكر في الدم، فإنك تهيئ نفسك لأعراض مثل التعب وضباب الدماغ والتفاعل العاطفي، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
"ابدأ يومك في الساعة 6 صباحًا واختتم النشاط بحلول الساعة 10 مساءً"، قال الدكتور ناهد علي مؤخراً لصحيفة جي بي نيوز البريطانية: "هذا الأمر يتوافق مع إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعية للجسم... إن دمج هذا النهج في توقيت الوجبات يمكن أن يعزز قدرة الجسم على حرق دهون البطن. ومن الأفضل تناول وجبة الإفطار خلال ساعة من الاستيقاظ، أي حوالي الساعة 7 صباحًا، لتحفيز عملية التمثيل الغذائي."
بدورها، تقول الدكتورة إميلي كوبر، المديرة الطبية لمركز كوبر للتمثيل الغذائي في سياتل، لموقع HuffPost، فإن تناول وجبة الإفطار، حتى لو لم تكن تشعر بالجوع، وحتى لو لم تكن صحية تمامًا، أمر ضروري.
وأوضحت: "إذا لم تحصل على ما يكفي من الطعام في وقت مبكر من اليوم، فإن مستويات هرمون الغريلين (هرمون الجوع) ترتفع في وقت لاحق".
وبالنسبة لكوبر، يؤدي غياب وجبة الإفطار إلى اتخاذ قرارات غذائية يائسة في وقت لاحق من اليوم، وهي سلسلة من الاختيارات السيئة التي يمكن أن تسبب السمنة.
الصوم المتقطع
وربما تكون أشهر مجموعة من المتخلفين عن الإفطار هم أولئك الذين يمارسون الصيام المتقطع. إن الأبحاث المحيطة بالممارسة التقييدية، حيث يقتصر تناول السعرات الحرارية على فترات زمنية معينة، مختلطة.
ويقول المؤيدون إن الصيام المتقطع يساعد الناس على تقليل الالتهابات، وفقدان الوزن، وتنظيم المناطق الحيوية في الأمعاء، مع تقليل خطر الإصابة بالأمراض الرئيسية، بما في ذلك مرض السكري.
لكن دراسة أجريت في شهر آذار زعمت أن أولئك الذين يتناولون الطعام لمدة ثماني ساعات فقط كل يوم، كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 91%.
وكوبر من بين المهنيين الذين يتعارضون مع الصيام المتقطع. وأشارت: "لم أكن من المعجبين بهذا النظام أبدًا... كل هذه الأنواع من الاتجاهات التي ينخرط فيها الناس - لا شيء جيد يأتي منها."
ماذا وليس متى
تقول بعض المستندات إن ما تأكله أكثر أهمية من الوقت الذي تأكله فيه.
ويؤكد الدكتور جوناثان روزاند، المؤسس المشارك لمركز ماكانس لصحة الدماغ التابع لولاية ماساتشوستس العامة وأستاذ علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة هارفارد، لموقع HuffPost أن اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والخضر الورقية والأطعمة الغنية بالأوميغا 3 هو المفتاح لتجنب الاكتئاب والسكتة الدماغية والخرف.
وتعكس توصية روزاند الأبحاث التي تشير إلى أن اتباع نظام غذائي متوسطي يدعم الإدراك الصحي مع تقدمنا في العمر.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
الإفطار
للضحة؟...
إليكم
الحقيقة
"أهم
اليوم"!
التالي
قولوا وداعاً للشيخوخة...العلماء يكتشفون جيناً جديداً يمكنه إطالة عمر الإنسان!
تزامنا مع مع ارتفاع درجات الحرارة... إليكم 5 طرق سهلة لعلاج التعرق الزائد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-01
ما هي وجبة "فك الريق" والعادات الرمضانية المميزة في المملك العربية السعودية؟
منوعات
2024-04-01
ما هي وجبة "فك الريق" والعادات الرمضانية المميزة في المملك العربية السعودية؟
0
منوعات
16:59
"استيقظ إنه يوم الولادة"... ولدت ابنتها وتوفي زوجها في اليوم نفسه: قتله الإهمال الطبي وهذه قصتهما المحزنة!
منوعات
16:59
"استيقظ إنه يوم الولادة"... ولدت ابنتها وتوفي زوجها في اليوم نفسه: قتله الإهمال الطبي وهذه قصتهما المحزنة!
0
فنّ
2024-06-03
"غارفيلد" يتصدّر شباك التذاكر في الصالات الأميركية... إليكم التفاصيل!
فنّ
2024-06-03
"غارفيلد" يتصدّر شباك التذاكر في الصالات الأميركية... إليكم التفاصيل!
0
موضة وجمال
2024-05-31
"كالفن كلاين" تعود إلى عالم عروض الأزياء... إليكم التفاصيل!
موضة وجمال
2024-05-31
"كالفن كلاين" تعود إلى عالم عروض الأزياء... إليكم التفاصيل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
02:50
قولوا وداعاً للشيخوخة...العلماء يكتشفون جيناً جديداً يمكنه إطالة عمر الإنسان!
صحة وتغذية
02:50
قولوا وداعاً للشيخوخة...العلماء يكتشفون جيناً جديداً يمكنه إطالة عمر الإنسان!
0
صحة وتغذية
12:53
تزامنا مع مع ارتفاع درجات الحرارة... إليكم 5 طرق سهلة لعلاج التعرق الزائد
صحة وتغذية
12:53
تزامنا مع مع ارتفاع درجات الحرارة... إليكم 5 طرق سهلة لعلاج التعرق الزائد
0
صحة وتغذية
09:20
هل تساقط شعركم بعد الإصابة بكورونا؟ اعتمدوا مكونين بسيطين لإعادة نموه
صحة وتغذية
09:20
هل تساقط شعركم بعد الإصابة بكورونا؟ اعتمدوا مكونين بسيطين لإعادة نموه
0
صحة وتغذية
05:10
الإدمان على الانترنت... هكذا يؤثر على المراهقين!
صحة وتغذية
05:10
الإدمان على الانترنت... هكذا يؤثر على المراهقين!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-05-30
حمية يعلن عن تحديد تعرفة النقل لمختلف وسائل النقل على كافة الأراضي اللبنانية
أخبار لبنان
2024-05-30
حمية يعلن عن تحديد تعرفة النقل لمختلف وسائل النقل على كافة الأراضي اللبنانية
0
أمن وقضاء
00:58
مصادر لـ"الجمهورية": مهاجم السفارة أتى من بيئة متطرفة شحنته بالمواد التعبوية وكان لديه تواصل عابر للحدود
أمن وقضاء
00:58
مصادر لـ"الجمهورية": مهاجم السفارة أتى من بيئة متطرفة شحنته بالمواد التعبوية وكان لديه تواصل عابر للحدود
0
صحف اليوم
2024-03-19
مصادر "الخماسية" لـ"النهار": هدف الجولة الجديدة التثبت من إستعداد القوى السياسية للإنخراط في العملية السياسية أولًا
صحف اليوم
2024-03-19
مصادر "الخماسية" لـ"النهار": هدف الجولة الجديدة التثبت من إستعداد القوى السياسية للإنخراط في العملية السياسية أولًا
0
منوعات
2024-06-03
ارتدى زي المسيح في حفل وداع عزوبيته... وهذا كان جزاؤه! (صورة)
منوعات
2024-06-03
ارتدى زي المسيح في حفل وداع عزوبيته... وهذا كان جزاؤه! (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بعد الهجوم على السفارة الاميركية...عودة الحديث عن الخلايا النائمة
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بعد الهجوم على السفارة الاميركية...عودة الحديث عن الخلايا النائمة
0
أخبار دولية
13:12
معضلتان في اسرائيل: داخل الكابينت الحربي وعلى الجبهة الشمالية
أخبار دولية
13:12
معضلتان في اسرائيل: داخل الكابينت الحربي وعلى الجبهة الشمالية
0
أمن وقضاء
13:10
منفذ الهجوم ضد السفارة الأميركية ذئب منفرد موالٍ لداعش
أمن وقضاء
13:10
منفذ الهجوم ضد السفارة الأميركية ذئب منفرد موالٍ لداعش
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:52
مقدمة النشرة المسائية 6-6-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:52
مقدمة النشرة المسائية 6-6-2024
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
هذه آخر المعطيات عن الهجوم المسلح على السفارة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
07:55
هذه آخر المعطيات عن الهجوم المسلح على السفارة الأميركية
0
أخبار دولية
07:45
دوجاريك قلق إزاء التوترات المستمرة والمتصاعدة على طول الخط الأزرق جنوبي لبنان
أخبار دولية
07:45
دوجاريك قلق إزاء التوترات المستمرة والمتصاعدة على طول الخط الأزرق جنوبي لبنان
0
أخبار لبنان
05:44
عبدالله: نحاول انضاج ظروف تسوية داخلية تلاقي حماية لبنان.. وفرنجية: منفتحون على أي حوار بناء يصب في مصلحة الوطن
أخبار لبنان
05:44
عبدالله: نحاول انضاج ظروف تسوية داخلية تلاقي حماية لبنان.. وفرنجية: منفتحون على أي حوار بناء يصب في مصلحة الوطن
0
أخبار دولية
05:38
إسبانيا تنضم إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
أخبار دولية
05:38
إسبانيا تنضم إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
0
حال الطقس
2024-06-06
الكتل الحارة تضعف اعتباراً من السبت
حال الطقس
2024-06-06
الكتل الحارة تضعف اعتباراً من السبت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:43
معلومات للـLBCI: منفذ عملية السفارة الأميركية عمل بمفرده وليس ضمن خلية واشترى السلاح والذخيرة من ماله الخاص واستطلع السفارة الأميركية عبر Google
خبر عاجل
06:43
معلومات للـLBCI: منفذ عملية السفارة الأميركية عمل بمفرده وليس ضمن خلية واشترى السلاح والذخيرة من ماله الخاص واستطلع السفارة الأميركية عبر Google
2
أخبار لبنان
05:56
إصدار رخص سوق خصوصية للمرشحين الذين اجتازوا الامتحانات النظرية والعملية عام 2022 في هذه المناطق
أخبار لبنان
05:56
إصدار رخص سوق خصوصية للمرشحين الذين اجتازوا الامتحانات النظرية والعملية عام 2022 في هذه المناطق
3
امن وقضاء
06:55
معلومات جديدة عن منفذ عملية السفارة الأميركية
امن وقضاء
06:55
معلومات جديدة عن منفذ عملية السفارة الأميركية
4
فنّ
04:44
نادين الراسي تستعرض قوامها الممشوق بالفيديو.. وتعليقات الجمهور بين "مثيرة" و"شو صايرلها"
فنّ
04:44
نادين الراسي تستعرض قوامها الممشوق بالفيديو.. وتعليقات الجمهور بين "مثيرة" و"شو صايرلها"
5
خبر عاجل
13:59
انتهاء مباراة لبنان وفلسطين بالتعادل ٠-٠ تنهي فرص لبنان للتأهل الى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
خبر عاجل
13:59
انتهاء مباراة لبنان وفلسطين بالتعادل ٠-٠ تنهي فرص لبنان للتأهل الى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
6
أمن وقضاء
07:57
٧٠ لاجئًا سوريًّا رفضوا الخروج من كوسبا وأمن الدولة عالجت الأمر
أمن وقضاء
07:57
٧٠ لاجئًا سوريًّا رفضوا الخروج من كوسبا وأمن الدولة عالجت الأمر
7
فنّ
08:39
"لا يد اعلى من يد الله"... اليسا: مبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء
فنّ
08:39
"لا يد اعلى من يد الله"... اليسا: مبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء
8
تقارير نشرة الاخبار
07:55
هذه آخر المعطيات عن الهجوم المسلح على السفارة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
07:55
هذه آخر المعطيات عن الهجوم المسلح على السفارة الأميركية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More