لقطع الشهية... التحفيز الكهربائي للدماغ قد يكون الحل السحري: تقنية جديدة وهذه تفاصيلها!

لقطع الشهية... التحفيز الكهربائي للدماغ قد يكون الحل السحري: تقنية جديدة وهذه تفاصيلها!



تشير دراسة إلى أنه يمكن قطع الشهية بنجاح من خلال التحفيز الكهربائي للدماغ، وفق ما نقل موقع