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لقطع الشهية... التحفيز الكهربائي للدماغ قد يكون الحل السحري: تقنية جديدة وهذه تفاصيلها!
صحة وتغذية
2024-06-07 | 09:34
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لقطع الشهية... التحفيز الكهربائي للدماغ قد يكون الحل السحري: تقنية جديدة وهذه تفاصيلها!
لقطع الشهية... التحفيز الكهربائي للدماغ قد يكون الحل السحري: تقنية جديدة وهذه تفاصيلها!
تشير دراسة إلى أنه يمكن قطع الشهية بنجاح من خلال التحفيز الكهربائي للدماغ، وفق ما نقل موقع
"
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، وجدت الدراسة أن الشهية انخفضت لدى الأشخاص الذين تلقوا العلاج الكهربائي خلال إطار زمني مدته ستة أسابيع.
وأفاد الأشخاص في هذه المجموعة أيضًا أنهم فقدوا ما يصل إلى 4 كيلوغرامات منذ بداية الدراسة حتى وصولهم لمدة ستة أسابيع.
وتستهدف تقنية تحفيز الدماغ، التي تُسمى التحفيز بالتيار المباشر عبر الرأس، أنماط السلوك التي قد تساهم في فقدان السيطرة على تناول الطعام، ما يمكّن الناس من التحكم بالتفكير والسلوك المرتبطين بالشهية.
وتُستخدم معدات متخصصة بما في ذلك غطاء الرأس مع الأقطاب الكهربائية المرافقة.
وتم إجراء تحفيز الدماغ جنبًا إلى جنب مع طريقة أخرى تسمى التدريب على تعديل تحيز الانتباه، والتي تضمنت جلسات تصل مدتها إلى 15 دقيقة لتدريب المشاركين على النظر نحو الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة.
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