لمكافحة الحساسية... تناولوا هذه الأطعمة للتخلص من نزلات البرد

عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع مسببات الحساسية، تظهر أعراض "حمى القش" (ردة فعل تجاه غبار الطلع والأعشاب) الشائعة مثل الدموع والحكة في العيون، والدغدغة في الحلق، وسيلان الأنف واحتقانه. وبينما تستمر نزلة البرد لبضعة أيام فقط، يمكن أن تسبب الحساسية الموسمية تهيجًا يستمر لعدة أشهر.

ورغم قلة الدراسات الكبيرة، يبدو أن "الأعجوبة السرية" وهي الكيرسيتين، تستحق المحاولة لمن يعاني من هذه الأعراض. دعونا نتعرف على أهم المصادر الطبيعية لهذه المادة:

-الشوكولاتة الداكنة: قد يبدو الأمر غير معقول، لكن الشوكولاتة الداكنة غنية بالكيرسيتين، مما يساعد على تهدئة الجهاز المناعي المفرط. يُفضل اختيار الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة كاكاو 70% أو أعلى.

-شاي البابونج: شاي البابونج ليس فقط للمساعدة على النوم؛ بل يمكن أن يخفف أيضًا نوبات العطس المرتبطة بحمى القش بفضل محتواه من الكيرسيتين.

-الأعشاب: تعتبر الأعشاب مثل البقدونس والشبت والكزبرة والزعتر والمريمية مصادر غنية بالكيرسيتين. إضافتها إلى أطباقك يمكن أن يعزز النكهة ويساعد في تخفيف أعراض الحساسية.

-التفاح: التفاح المعروف بقدرته على إبعاد الطبيب، يمكنه أيضًا المساعدة في مكافحة أعراض الحساسية الموسمية. يُفضل تناول التفاح مع قشره للاستفادة القصوى من محتواه من الكيرسيتين.

-الطماطم: الطماطم مصدر ممتاز للكيرسيتين، خاصة عند تناولها نيئة أو مطهية بطرق تحافظ على العناصر الغذائية مثل الطهي بالبخار.

-البصل: البصل، خاصة الأحمر منه، غني بالكيرسيتين. للحفاظ على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة، يُفضل تقشير الطبقات الخارجية بأقل قدر ممكن.

-الفلفل الحلو: الفلفل الحلو يضيف لونًا ونكهة مميزة لأطباقك، ويعمل بفعالية مع فيتامين سي لمحاربة أعراض الحساسية. حاول تناول الفلفل مع الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البروكلي أو براعم بروكسل لتحقيق أفضل النتائج.