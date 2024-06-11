خبراء يحذرون... مادة شائعة في معجون الأسنان مرتبطة بالنوبات القلبية

كشفت دراسة حديثة أجرتها عيادة كليفلاند أن مادة التحلية إكسيليتول، الموجودة في العديد من المنتجات اليومية مثل الحلويات والعلكة ومعجون الأسنان، قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتشير الدراسة إلى أن استهلاك كميات كبيرة من إكسيليتول، الذي يعد بديلًا شائعًا للسكر، يمكن أن يزيد من احتمال حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية الناجمة عن جلطات الدم. ويستخدم إكسيليتول، المصنف ككحول سكري بسبب تركيبه الجزيئي، بشكل واسع في المنتجات الخالية من السكر مثل الحلويات والعلكة والكعك والبسكويت، كما يوجد في منتجات العناية بالأسنان مثل معجون الأسنان وغسول الفم، وبعض أنواع زبدة الفول السوداني.

وأكد الدكتور هازن، رئيس قسم علوم القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي في معهد ليرنر للأبحاث التابع لكليفلاند كلينك، على أهمية نتائج هذه الدراسة. وقال: "هذا لا يعني التخلص من معجون الأسنان إذا كان يحتوي على إكسيليتول، ولكن يجب أن ندرك أن استهلاك منتجات تحتوي على مستويات عالية منه يمكن أن يزيد من خطر الأحداث المرتبطة بجلطات الدم."

في السابق، ربط فريق البحث في كليفلاند كلينك بين الإريثريتول، وهو كحول سكري آخر يستخدم في بعض مشروبات الطاقة، وارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. في الدراسة الأخيرة، التي نشرت في مجلة القلب الأوروبية، تم تحليل بيانات من أكثر من 3 آلاف مريض في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.

وكشفت النتائج أن الأفراد الذين لديهم مستويات عالية من إكسيليتول في بلازما الدم كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدى فترة ثلاث سنوات. على وجه التحديد، كان ثلث المرضى الذين لديهم أعلى مستويات إكسيليتول أكثر عرضة للمعاناة من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

رغم هذه المخاطر المحتملة، أشار الدكتور هازن إلى فوائد إكسيليتول للأسنان، بما في ذلك دوره في منع تراكم البلاك وتسوس الأسنان. كما أضاف أن إكسيليتول يوجد بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الفراولة والخس والشوفان.