مؤشرات تكشف التعرض لسكتة قلبية قريبة... ما هي؟

مؤشرات تكشف التعرض لسكتة قلبية قريبة... ما هي؟



كشف الدكتور إيغور ترويكيس عن المؤشرات التي تحذّر من خطر حدوث سكتة قلبية أو الإصابة بأمراض القلب الحادة، وقد يؤدي تجاهل هذه العلامات إلى حدوث أضرار مميتة.



الانزعاج في منطقة الصدر



حذر الدكتور ترويكيس من أن أمراض القلب غالبا ما تصيب الإنسان بصمت، حيث يعاني العديد من الأشخاص من أعراض خفيفة يتم تجاهلها وأبرزها عبارة عن الشعور بضغط أو امتلاء في وسط الصدر.



ضيق في التنفس



ضيق التنفس العشوائي، خاصة أثناء القيام بالأنشطة الروتينية أو وقت الراحة، يشير إلى أنه من الضروري مراجعة الطبيب على الفور لأن ذلك يُعتبر علامة على أن قلب الشخص لا يضخ الدم بالطريقة السليمة.



شعور بالتعب



قال الدكتور ترويكيس إن الشعور بالتعب المستمر وغير المبرر يمكن أن يشير إلى أمراض القلب، ويُفضّل استشارة الطبيب.



تورم القدمين أو الكاحلين والساقين



قد يشير التورم إلى أن قلب الشخص يكافح بصعوبة من أجل ضخ الدم بشكل فعال.



خفقان القلب



عدم انتظام ضربات القلب يمكن أن ينجم عن القلق أو الكافيين، إلا أن تكرار حدوثه يتطلب عناية طبية.



الآلام في أجزاء مختلفة من الجسم



كشف الدكتور ترويكيس أن الألم غير المبرر يمكن أن يكون علامة على الإصابة بأمراض القلب، قائلا إن الألم الذي يمتد إلى الكتفين أو الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر، يجب أن يثير قلقا فوريا.