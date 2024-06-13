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3 علامات قد تدّل على إصابتكم بأمراض القلب... احذروا منها!
صحة وتغذية
2024-06-13 | 09:00
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3 علامات قد تدّل على إصابتكم بأمراض القلب... احذروا منها!
3 علامات قد تدّل على إصابتكم بأمراض القلب... احذروا منها!
يواجه العديد من الأشخاص شعوراً بالضيق والحرقان في الصدر، الأمر الذي يجعلهم يتساءلون عمّا إذا كان ذلك يمثّل مشكلة صحية خطيرة أم أنه مجرّد إشارة تنبيه للتخفيف من تناول بعض الأطعمة.
ويشعر الأشخاص عادةً بالحرقان عند تراجع الحمض من المعدة بعد تناول أطعمة معينة، ولكنه يتداخل مع حالات طبية أخرى أكثر خطورة مثل الذبحة القلبية أو قصور القلب.
وسلّط موقع "مايو كلينك" الضوء على 3 علامات تشير إلى أن الإحساس بالحرقان قد يدّل على الإصابة بأمراض القلب:
الإحساس بالضغط والضيق
قد يكون الإحساس بالضغط والضيق دلالة على الإصابة بذبحة قلبية، والتي تحدث عادةً في حال عدم حصول القلب على كمية كافية من الأكسجين.
ويمكن للذبحة الصدرية أن تتسبب بانتشار الألم إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الفك أو الظهر أو حتى خلف عظمة الصدر، ويمكن معالجتها بمخففات الدم، أو أدوية الكوليسترول، أو حتى تغيير نمط الحياة.
طعم الأسيد في الفم
قد تثير حرقة المعدة طعماً حامضاً في الفم والذي قد يدّل أحياناً على الإصابة بذبحة أو نوبات قلبية.
ويدّل شعور الأشخاص عادةً بوجود مزيج مائي حامض في فمهم على الإصابة بحرقة المعدة، إلا أن الشعور به بشكل متكرر قد يدّل على الإصابة بمشاكل في القلب.
ضيق في التنفس
يدّل الشعور بضيق في التنفس على الإصابة بمشاكل خطيرة في القلب، بسبب عمل الرئتين بشكل كبير لتزويد القلب بالأكسجين.
ويعتبر هذا الشعور من أحد الأعراض الرئيسية للنوبة القلبية لدى الرجال والنساء.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
علامات
إصابتكم
بأمراض
القلب...
احذروا
منها!
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