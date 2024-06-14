التدخين الالكتروني يضرب صحة شابة... كافحت من أجل الأكل والشرب وهذه النتيجة! (صورة)

أصيبت امرأة بقروح في فمها، كانت مؤلمة للغاية لدرجة أنها كافحت من أجل الأكل أو الشرب.

في البداية، اعتقد الأطباء أنها قد تكون مصابة بفيروس الحلأ أو "الهربس"، لكنهم توصلوا في النهاية إلى أن هذه القرح النازفة ناجمة عن عادة التدخين الإلكتروني التي استمرت لمدة عام.

ووفق موقع "ذا صن"، زارت الشابة البالغة من العمر 22 عامًا قسم طب الفم وأمراض اللثة في مدينة باندونغ بإندونيسيا بعد معاناة استمرت لشهر.و كانت تعاني من قشور على شفتيها وبقعة مؤلمة في الزاوية اليمنى من فمها غالبًا ما تتشقق وتنزف. كما كانت هناك تقرحات صفراء تغطي فمها وخدودها ولسانها.

وأوضح المسعفون في بحث نُشر في مجلة تقارير الحالات الطبية الدولية، أن الشابة كانت تتمتع بصحة جيدة ولم يكن لديها تاريخ في تناول الأدوية أو أي حساسية معروفة للأدوية أو الطعام قبل ظهور هذه الحالة.

ولم يتمكن الأطباء من العثور على تقرحات في أجزاء أخرى من جسمها، وبعد اختبارها لفيروس الهربس، جاءت النتيجة سلبية.

في النهاية، خلص الأطباء إلى أن الشابة كانت تعاني من حُمامى متعددة الأشكال، وهي حالة جلدية تُعتبر رد فعل تحسسي تجاه العدوى أو بعض الأدوية، ويرجح أن سببها التدخين الإلكتروني.

وذكر الباحثون: "يبدو أن الحالة مرتبطة بالحساسية تجاه السجائر الإلكترونية لدى مستخدم نشط، وهو ما لم يتم تسجيله من قبل، مما يجعلها حالة نادرة".