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عادة يومية قد تكون سبب إصابتكم بالأرق... تجنبوها الآن!

صحة وتغذية
2024-06-14 | 13:22
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عادة يومية قد تكون سبب إصابتكم بالأرق... تجنبوها الآن!
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عادة يومية قد تكون سبب إصابتكم بالأرق... تجنبوها الآن!

عادة يومية قد تكون سبب إصابتكم بالأرق... تجنبوها الآن!

قال اختصاصي علم النوم وعلم النفس السريري مايكل بريوس إن أفضل طريقة للتخفيف من الأرق هي قطع استهلاك القهوة في وقت مبكر من اليوم.

وقال بريوس لـ Well+Good هذا الأسبوع: "الخطأ الأول الذي يرتكبه الأشخاص والذي يؤثر على نومهم هو شرب القهوة بعد الظهر".

وأضاف بريوس: "يمكن للكافيين أن يعيق نومك ويزيد من خطر الإصابة بالأرق".

وأشار بريوس إلى أن "الخبراء يقترحون في كثير من الأحيان الابتعاد عن الكافيين لمدة 8 ساعات على الأقل قبل النوم، ولكن يمكنكم تعديل ذلك بناء على حساسيتكم للكافيين".

ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن حوالي 80 في المئة من البالغين في الولايات المتحدة يستهلكون الكافيين يومياً.

ويمكن للكافيين أن يزيد من صعوبة النوم لأنه يتنافس مع الأدينوزين، وهي مادة كيميائية طبيعية في الجسم تعزز النعاس.

ومن جهة أخرى، ثبت أن القهوة تقدّم فوائد صحية مختلفة فهي تعزز المزاج، وتدعم إدارة الوزن، وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان وفشل القلب وحتى مرض السكري من النوع الثاني.

وقال بريوس إن  إن الطريقة الأمثل للاستفادة هذه الحسنات هو الالتزام هو الالتزام بالوقت المحدد في فترة ما بعد الظهر وتجنب تناول الحلويات التي تسبب الالتهابات وتزيد من اضطراب دورة النوم.

ونصح الخبراء بما في ذلك بريوس بتأخير تناول فنجان القهوة الأول حتى 90 دقيقة بعد الاستيقاظ من النوم.

وقال الخبراء إن التوقف عن شرب القهوة لمدة ساعة ونصف يساعد في توازن الهرمونات، وخاصة الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الأساسي في الجسم.

وأوضحت أبيغيل هوبر، اختصاصية التغذية الوظيفية وخبيرة صحة الجهاز الهضمي، أن "ارتفاع وانخفاض الكورتيزول يمثل نظامًا عصبيًا صحيًا ويؤثر بشكل كبير على صحتنا المناعية وحتى خطر تطور المناعة الذاتية".

وأضافت: "التوقف عن تناول الكافيين لمدة 90 دقيقة يساعد على تعزيز الاستجابة الأكثر توازناً لإيقاظ الكورتيزول ويمكن أن يدعم مستويات الطاقة لدينا بشكل أفضل طوال اليوم".

المصدر

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