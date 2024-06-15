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بمجرد إجراء هذا التغيير البسيط... يمكنكم حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء المشي

صحة وتغذية
2024-06-15 | 13:23
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بمجرد إجراء هذا التغيير البسيط... يمكنكم حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء المشي
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بمجرد إجراء هذا التغيير البسيط... يمكنكم حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء المشي

وجد بحث جديد أن المشي بخطوات غير متساوية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في لياقتك البدنية.

وقامت دراسة في جامعة ماساتشوستس أمهيرست بفحص كيفية تأثير الخطوات غير المنتظمة على زيادة عملية التمثيل الغذائي، وهي آلية حرق السعرات الحرارية، أثناء المشي.

وقال مؤلف الدراسة، آدم غريميت: "يمكننا افتراض أن التغييرات الأكثر تكرارًا في طول الخطوة يمكن أن تزيد من معدل الأيض أثناء المشي."

وفي التفاصيل، درس غريميت وفريقه حركات 18 شخصًا بالغًا يتمتعون بصحة جيدة، يبلغ متوسط أعمارهم 24 عامًا وأوزانهم حوالي 155 رطلاً، أثناء مشيهم بشكل تقليدي على جهاز المشي لمدة خمس دقائق.

ثم طُلب من المشاركين أن يخطوا خطوات أقصر أو أطول بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة من خطوتهم الطبيعية، بينما قام الباحثون بقياس مستويات ثاني أكسيد الكربون التي ترتفع أثناء ممارسة الرياضة.

ووجد الفريق أن زيادة بنسبة 2.7 في المئة في "تقلب طول الخطوة" يمكن أن ترفع من عملية التمثيل الغذائي بنسبة 1.7 في المئة. وأعلن الباحثون أن "تقلب طول الخطوة يلعب دورًا متواضعًا، وإن كان مهمًا، في تكلفة المشي الأيضية."

كما يبحث الباحثون في كيفية استفادة كبار السن من هذه المعلومات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الطاقة أكثر من حرق السعرات الحرارية. وأشاروا إلى أن "الدراسات المستقبلية يجب أن تحدد دقة وضع القدم ونشاط العضلات عبر بحوث افتراضية مماثلة."

وتعتبر هذه الدراسة مهمة لأنها تشير إلى أن إضافة بعض التغييرات البسيطة إلى نمط المشي يمكن أن يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك بشكل ملحوظ.

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