الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خبراء يحذرون: الاستخدام اليومي لغسول فم شائع "قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان"

صحة وتغذية
2024-06-17 | 15:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خبراء يحذرون: الاستخدام اليومي لغسول فم شائع &quot;قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
خبراء يحذرون: الاستخدام اليومي لغسول فم شائع "قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان"

أصدر أحد العلماء تحذيراً بشأن استخدام غسول الفم الشهير "Listerine Cool Mint"، مدعياً أنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

ووفق موقع "ديلي ميلأوضحت دراسة حديثة من معهد الطب الاستوائي في أنتويرب ببلجيكا، أن استخدام غسول الفم يومياً قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المريء والقولون والمستقيم.

ووجد الباحثون أن نوعين من البكتيريا، هما Fusobacterium nucleatum وStreptococcus anginosus، المرتبطين بالسرطان، كانا أكثر انتشاراً في الفم بعد الاستخدام اليومي لغسول الفم لمدة ثلاثة أشهر. ويُعتقد أن الكحول الموجود في غسول الفم يساهم في زيادة مستويات هذه البكتيريا في الفم.

وصرّح البروفيسور كريس كينيون، الذي قاد الدراسة، لصحيفة "ديلي تلغراف" بأن استخدام غسول الفم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان والالتهابات المختلفة. وأكد أن معظم الناس لا ينبغي لهم استخدام غسولات الفم المحتوية على الكحول بانتظام، وإذا استخدموها، فيجب اختيار المستحضرات الخالية من الكحول والحد من الاستخدام لبضعة أيام فقط.

وتم إجراء الدراسة أثناء تحقيق الفريق في تأثير استخدام غسول الفم اليومي على خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً بين الرجال المثليين. وشارك 59 رجلاً في التجربة، حيث استخدموا الليستيرين يومياً لمدة ثلاثة أشهر، تليها ثلاثة أشهر من استخدام غسول الفم.

على الرغم من أن الدراسة شملت فقط الليستيرين، يعتقد البروفيسور كينيون أن النتائج قد تنطبق أيضاً على غسولات الفم الأخرى التي تحتوي على الكحول.

يجب على الأشخاص الذين يستخدمون غسول الفم بانتظام مراجعة مكوناته والنظر في الخيارات الخالية من الكحول لضمان سلامتهم الصحية.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

علماء

خبراء

دراسة

تحذير

استخدام

غسول الفم

ليسترين

خطر

الإصابة

السرطان

المريء

القولون

المستقيم.

LBCI التالي
خبيرة تنصح: تناولوا هذه المأكولات لخفض مستوى الكوليسترول بشكل طبيعي
بمجرد إجراء هذا التغيير البسيط... يمكنكم حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء المشي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-04-19

دراسة تكشف علاقة الوجبات السريعة بارتفاع خطر الإصابة بالسرطان... إليكم التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
2024-06-09

الأغنياء معرضون لخطر الإصابة بالسرطان أكثر من الفقراء... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات العلمية!

LBCI
صحة وتغذية
2024-05-23

دراسة جديدة: حقنة "الإببيدورال" تقلل خطر الإصابة بمضاعفات لدى النساء

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-04-24

ما علاقة استخدام المستحلبات بخطر الإصابة بمرض السكري؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
15:30

عادات يومية تؤثر سلباً على جودة النوم... تجنبوها الآن!

LBCI
صحة وتغذية
13:15

خبيرة تنصح: تناولوا هذه المأكولات لخفض مستوى الكوليسترول بشكل طبيعي

LBCI
صحة وتغذية
2024-06-15

بمجرد إجراء هذا التغيير البسيط... يمكنكم حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء المشي

LBCI
صحة وتغذية
2024-06-14

البيض... تعرفوا على فوائده المذهلة للجسم والصحة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-06-05

حادث مرعب... قتل جاره بوحشية والسبب صنبور المياه! (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-04-22

في عيد ميلادها...فيكتوريا بيكهام تجتمع مرّة أخرى مع فرقة "سبايس غيرلز": "أفضل هدية على الإطلاق" (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-15

التيار الوطني الحر: مواقف جعجع غبّ الطلب وحسب ما يطلبه المستمعون

LBCI
منوعات
16:17

عضت طاقم الطائرة وحاولت فتح الباب في الجو... قضية تثير الجدل بطلتها سيدة أميركية!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الديمقراطيون يكسرون الرقم القياسي لمبلغ التبرعات... وأوباما يدعو المؤثرين الى الترويج لبايدن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

سفن روسية بالقرب من أميركا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

انطلاقة صعبة لانكلترا أمام صربيا في اليورو... والعين على فرنسا الليلة أمام النمسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

معامل الحرير في لبنان: قصة مبان تاريخية طبعت في الذاكرة والحاضر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

رميش تخرج من عزلة اتصالاتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

من جنوب لبنان وتحديدا من صور رسالة في عيد الأضحى : الشعب اللبناني يحبّ الحياة !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

تَعددُ الاحزاب السياسية في اسرائيل يُعقّد المشهد السياسي في البلاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

تأثيرات سلبية لاقتطاع تل ابيب جزءا ً من أموال السلطة الفلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الجيش مدعوم اميركيا وهوكستين يناقش وضع اليوم التالي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:38

العريس سيفاجئكم... هل تتزوّج أنجي خوري من المعتزل أدهم النابلسي؟

LBCI
خبر عاجل
04:08

هيئة البث الاسرائيلية: نتنياهو يبلغ وزراء الكابينت بإلغاء مجلس الحرب بعد انسحاب غانتس وأيزنكوت وبعد طلب بن غفير الانضمام إليه

LBCI
فنّ
05:21

إبنة هيلدا خليفة في ظهورٍ جديد... جذابة مثل والدتها (صور)

LBCI
حال الطقس
02:08

كتل هوائيّة حارّة ورطوبة عالية..اليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
16:06

جنبلاط: إنها أكبر اهانة لسلطان الأطرش ولكمال جنبلاط

LBCI
منوعات
13:51

شجار بين عائلتين يودي بحياة مراهقة... دخلوا متجر والدها وما فعلوه بها لا يُصدق!

LBCI
فنّ
07:25

حليمة بولند خارج السجن... هذا ما فعلته بعد قضية الفسق والفجور

LBCI
منوعات
05:45

في أول أيام الأضحى... أكثر من 10 آلاف شخص تعرضوا لإصابات خلال ذبح الأضاحي في تركيا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More