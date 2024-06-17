خبيرة تنصح: تناولوا هذه المأكولات لخفض مستوى الكوليسترول بشكل طبيعي

يُعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول عامل خطر رئيسي لحالات الطوارئ الطبية الخطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. تناول الكثير من الدهون المشبعة، مثل تلك الموجودة في اللحوم الدهنية، الجبن، الزبدة، والآيس كريم، يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول. ومع ذلك، هناك أطعمة يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول أيضًا.

وفي هذا السياق، تحدثت خبيرة حول كيفية خفض مستويات الكوليسترول في الدم من خلال النظام الغذائي. ووفقًا لروزي مارتن، فإن زيادة كمية الألياف في النظام الغذائي تُعد طريقة فعالة لخفض مستويات الكوليسترول، وفق موقع "إكسبرس".

وتوصي روزي بتناول المزيد من:

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني

الفواكه

الخضروات

المكسرات والبذور

بدائل اللحوم الغنية بالبروتين مثل الصويا والفاصوليا

وتقول روزي: "يرتبط تناول نظام غذائي غني بالألياف بانخفاض وزن الجسم، وانخفاض ضغط الدم، وانخفاض نسبة الكوليسترول. عندما تأكل الأطعمة الغنية بالألياف، فإنك تكتسب أيضًا مكونات صحية أخرى مثل الفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، مما يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري من النوع الثاني".

وأضافت أن بعض الألياف، مثل بيتا غلوكان في الشوفان والشعير، تشكل هلامًا في الأمعاء يرتبط بالكوليسترول ويمنع إعادة امتصاصه في الدم، وبالتالي يخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

وتدعم كلية الطب بجامعة هارفارد هذه النصيحة، حيث يقول خبراؤها: "الألياف القابلة للذوبان تصبح هلامًا سميكًا في أمعائنا، مما يبطئ عملية الهضم ويمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم ويحبس الدهون بحيث لا يمكن امتصاصها جميعًا، الأمر الّذي يخفض مستويات الكوليسترول".

وتشمل مصادر الألياف القابلة للذوبان دقيق الشوفان، الفاصوليا، العدس، والعديد من الفواكه. كما تساعد الألياف غير القابلة للذوبان في الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء، وهو أمر مفيد للصحة العامة.