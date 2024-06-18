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هل تريدون الحفاظ على قرمشة الخس؟ اعتمدوا هذه الحيلة السهلة!

صحة وتغذية
2024-06-18 | 10:51
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هل تريدون الحفاظ على قرمشة الخس؟ اعتمدوا هذه الحيلة السهلة!
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هل تريدون الحفاظ على قرمشة الخس؟ اعتمدوا هذه الحيلة السهلة!

لا شيء أسوأ من الخس الرطب أو المبلل عند محاولة إعداد سلطة صيفية طازجة، ولكن هناك حيلة بسيطة تستغرق خمس دقائق يمكنها أن تجعل الخس يبقى طازجًا لأسابيع بدلاً من أيام.

ومن أهم أسباب تلف أوراق الخس هو احتواؤها على نسبة عالية من الماء، مما يجعلها عرضة للبكتيريا والعفن إذا لم تُخزّن بشكل صحيح في الثلاجة. نيكول موديتش، مؤلفة كتب الطبخ ومؤسسة  Kale Junkie، اكتشفت حيلة بسيطة لإطالة مدة صلاحية الخس والخضروات الورقية الأخرى.

كيفية الحفاظ على الخس والخضروات الورقية طازجة لمدة تصل إلى أسبوعين:

تستغرق هذه الطريقة خمس دقائق فقط، وكل ما تحتاجون إليه هو سكين، مناشف ورقية، وكيس شطيرة كبير.

قطع الساق: ابدؤوا بقطع ساق رأس الخس، لأنه يمكن أن يكون مصدرًا للبكتيريا، والتخلص منه يساعد في تقليل التلوث.

لف الخس: قوموا بلف الخس في منشفة شاي أو مناشف ورقية.

التخزين في الكيس: ضعوا الخس الملفوف في كيس شطيرة كبير، ثم ضعوه في الثلاجة.

المنشفة ستمتص الرطوبة الزائدة، مما يحمي الخس من البكتيريا والعفن، ويبقيه طازجًا لفترة أطول. تأكدوا من تغيير المنشفة كل بضعة أيام للحفاظ على الخس هشًا وطازجًا لمدة تصل إلى أسبوعين أو أكثر.

هذه الحيلة لا تعمل فقط مع الخس، بل أيضًا مع الخضروات الورقية الأخرى مثل السبانخ، اللفت، وأوراق الجرجير. تقول نيكول: "بفضل هذه الحيلة البسيطة، يمكننا الآن إطالة عمر الخضروات الورقية بسهولة وبتكلفة منخفضة وبطريقة أكثر استدامة!".

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