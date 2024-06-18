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تحذير... الذهاب إلى السرير بعد هذه الساعة يمكن أن يسبب لك مشاكل في الصحة العقلية!

صحة وتغذية
2024-06-18 | 12:20
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تحذير... الذهاب إلى السرير بعد هذه الساعة يمكن أن يسبب لك مشاكل في الصحة العقلية!
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تحذير... الذهاب إلى السرير بعد هذه الساعة يمكن أن يسبب لك مشاكل في الصحة العقلية!

توصل بحث جديد إلى أن كونك "بومة ليلية" أمر سيء لصحتك العقلية. الذهاب إلى السرير بحلول الساعة الواحدة صباحًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض عقلية وسلوكية مثل الاكتئاب والقلق، وفقًا لدراسة نشرت الشهر الفائت في مجلة أبحاث الطب النفسي.

وقارن الباحثون توقيت النوم المفضل، المعروف باسم النمط الزمني، مع سلوك النوم الفعلي لما يقرب من 74000 من البالغين في المملكة المتحدة.

وتوقع الباحثون أن البقاء ملتزما مع النمط الزمني الخاص بك سيكون أمرًا مهمًا للغاية، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وأوضح كبير مؤلفي الدراسة جيمي زيتزر، أستاذ الطب النفسي والعلوم السلوكية بجامعة ستانفورد، في مقال: "لقد وجدنا أن التوافق مع النمط الزمني الخاص بك ليس أمرًا بالغ الأهمية هنا، وأن الاستيقاظ متأخرًا ليس جيدًا لصحتك العقلية

ومن بين المشاركين، تم تحديد 19,065 شخصًا على أنهم من النوع الصباحي، و6,844 شخصًا من النوع المسائي، و47,979 شخصًا في مكان ما في المنتصف.

وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين ينسجمون مع نمطهم الزمني كانوا أكثر عرضة بنسبة 20% إلى 40% لتشخيص اضطراب الصحة العقلية مقارنة بأولئك الذين يتبعون جدول نوم مبكر أو متوسط.

وأولئك الذين يشرقون مع الشمس يميلون إلى التمتع بأفضل صحة نفسية.

ويعتقد الباحثون أن النتائج قد تكون مرتبطة بفرضية "العقل بعد منتصف الليل"، والتي تقول إن الاستيقاظ بعد منتصف الليل يمكن أن يزيد من خطر السلوكيات المتهورة والضارة.

ويقول زيتزر: "إذا اضطررت إلى المخاطرة بالتخمين، فإن الأشخاص الذين يستيقظون متأخراً في الصباح يدركون تماماً حقيقة أن أدمغتهم لا تعمل بشكل صحيح، لذلك قد يؤجلون اتخاذ قرارات سيئة".

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