الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
30
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
30
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
انفلونزا الطيور تكشف الحقيقة المرة... العالم غير مستعد لمواجهة اوبئة جديدة!
صحة وتغذية
2024-06-18 | 12:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
انفلونزا الطيور تكشف الحقيقة المرة... العالم غير مستعد لمواجهة اوبئة جديدة!
ذكر تقرير الثلاثاء أن تزايد حالات الإصابة بانفلونزا الطيور بين الثدييات بما في ذلك المواشي في أميركا، تحذير صارخ من أن العالم غير مستعد لدرء الأوبئة مستقبلا وحث الزعماء على التحرك بسرعة.
وأفاد التقرير انه بعد مرور أكثر من أربع سنوات على جائحة كوفيد-19، يتعامل السياسيون "بإهمال" من خلال عدم تخصيص ما يكفي من الأموال أو الجهود لتجنب تكرار الكارثة.
ينتقل فيروس انفلونزا الطيور (اتش5ان1) بشكل متزايد إلى الثدييات بما في ذلك المواشي في المزارع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكذلك إلى عدد قليل من البشر مما أثار مخاوف من أن يتحول الفيروس إلى جائحة في المستقبل.
وقالت هيلين كلارك التي شاركت في إعداد التقرير ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة في مؤتمر صحافي "إذا بدأ الفيروس في الانتشار من شخص لآخر، الأرجح أن يعجز العالم عن التعامل معه".
وقالت كلارك إنه قد يكون "أكثر فتكا من كوفيد".
وأضافت "لسنا مجهزين بما يكفي لوقف تفشي المرض قبل أن ينتشر بشكل أكبر" مشيرة أيضا إلى سلالة أكثر فتكا من جدري القردة (إمبوكس) تؤثر بشكل خاص على الأطفال في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وتابعت انه في حين أن الدول الغنية لديها لقاحات يمكنها مكافحة تفشي هذا المرض، إلا أنها غير متاحة للدولة الواقعة في وسط افريقيا.
وأوضحت أن شخصين توفيا الآن بسبب سلالة جدري القردة في جنوب افريقيا مما يظهر كيف للاهمال أن يؤدي إلى انتشار مسببات الأمراض.
ترأست كلارك التقرير مع رئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف التي كانت عضوا في لجنة مستقلة ترفع توصيات لمنظمة الصحة العالمية بشأن الاستعداد لمواجهة الأوبئة.
واعلنت كلارك انه رغم توصية اللجنة عام 2021، فإن "الأموال المتاحة الآن ضئيلة مقارنة بالحاجات والبلدان ذات الدخل المرتفع تتمسك بشدة بالنهج التقليدي القائم على الأعمال الخيرية بدلا من العدالة".
وأشار التقرير إلى أن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن مواجهة أي جائحة طارئة مستقبلا ويعود ذلك أساسا إلى الخلافات بين الدول الغنية وتلك التي شعرت بأنها مهمشة خلال جائحة كوفيد.
ودعا التقرير الحكومات والمنظمات الدولية إلى الموافقة على اتفاق جديد بشأن أي جائحة في المستقبل بحلول كانون الأول/ديسمبر فضلا عن تمويل المزيد من الجهود لتعزيز إنتاج اللقاحات وترسيخ نفوذ منظمة الصحة العالمية وتوطيد الجهود الوطنية لمكافحة الفيروسات.
وتأكيدا على التهديد المحتمل، أشار التقرير إلى نماذج بحثية تشير إلى أن هناك فرصة من اثنتين بأن يواجه العالم جائحة بحجم كوفيد في السنوات الـ 25 المقبلة.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
الطيور
الحقيقة
المرة...
العالم
مستعد
لمواجهة
اوبئة
جديدة!
التالي
هل تريدون الحفاظ على قرمشة الخس؟ اعتمدوا هذه الحيلة السهلة!
خبراء يحذرون: الاستخدام اليومي لغسول فم شائع "قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-06-14
شائعات حول انفصال تايلور سويفت وترافيس كيلسي... هكذا كشفت النجمة العالمية الحقيقة! (صورة)
فنّ
2024-06-14
شائعات حول انفصال تايلور سويفت وترافيس كيلسي... هكذا كشفت النجمة العالمية الحقيقة! (صورة)
0
أخبار دولية
2024-06-11
منظمة الصحة العالمية تعلن اكتشاف إصابة طفل في الهند بإنفلونزا الطيور
أخبار دولية
2024-06-11
منظمة الصحة العالمية تعلن اكتشاف إصابة طفل في الهند بإنفلونزا الطيور
0
أخبار دولية
2024-06-06
الصحة العالمية: وفاة شخص نتيجة أول إصابة مؤكدة مختبريّاً بسلالة من إنفلونزا الطيور
أخبار دولية
2024-06-06
الصحة العالمية: وفاة شخص نتيجة أول إصابة مؤكدة مختبريّاً بسلالة من إنفلونزا الطيور
0
أخبار دولية
2024-06-05
الصحة العالمية تؤكد أول وفاة بشرية بمتحور من إنفلونزا الطيور
أخبار دولية
2024-06-05
الصحة العالمية تؤكد أول وفاة بشرية بمتحور من إنفلونزا الطيور
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
12:20
تحذير... الذهاب إلى السرير بعد هذه الساعة يمكن أن يسبب لك مشاكل في الصحة العقلية!
صحة وتغذية
12:20
تحذير... الذهاب إلى السرير بعد هذه الساعة يمكن أن يسبب لك مشاكل في الصحة العقلية!
0
صحة وتغذية
10:51
هل تريدون الحفاظ على قرمشة الخس؟ اعتمدوا هذه الحيلة السهلة!
صحة وتغذية
10:51
هل تريدون الحفاظ على قرمشة الخس؟ اعتمدوا هذه الحيلة السهلة!
0
صحة وتغذية
15:45
خبراء يحذرون: الاستخدام اليومي لغسول فم شائع "قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان"
صحة وتغذية
15:45
خبراء يحذرون: الاستخدام اليومي لغسول فم شائع "قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان"
0
صحة وتغذية
15:30
عادات يومية تؤثر سلباً على جودة النوم... تجنبوها الآن!
صحة وتغذية
15:30
عادات يومية تؤثر سلباً على جودة النوم... تجنبوها الآن!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-06-17
إبنة هيلدا خليفة في ظهورٍ جديد... جذابة مثل والدتها (صور)
فنّ
2024-06-17
إبنة هيلدا خليفة في ظهورٍ جديد... جذابة مثل والدتها (صور)
0
فنّ
04:48
"الله يثبت العقل والدين"... نادين الراسي ترعب باسم ياخور في الكواليس
فنّ
04:48
"الله يثبت العقل والدين"... نادين الراسي ترعب باسم ياخور في الكواليس
0
أخبار لبنان
2024-06-16
وقفة احتجاجية لأهالي كفرعبيدا أمام منزل الإعلامية راغدة ضرغام
أخبار لبنان
2024-06-16
وقفة احتجاجية لأهالي كفرعبيدا أمام منزل الإعلامية راغدة ضرغام
0
آخر الأخبار
13:19
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يلتقي المبعوث الأميركي بعد عودته من بيروت
آخر الأخبار
13:19
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يلتقي المبعوث الأميركي بعد عودته من بيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:53
كأس الامم الاوروبية.. بين مباراة صعبة ومباراة منتظرة
رياضة
13:53
كأس الامم الاوروبية.. بين مباراة صعبة ومباراة منتظرة
0
رياضة
13:50
بوسطن يتوج بلقبه الـ١٨
رياضة
13:50
بوسطن يتوج بلقبه الـ١٨
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية.. تداعياته على المجتمع وإمكانيات مكافحته
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية.. تداعياته على المجتمع وإمكانيات مكافحته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هوة قطين عازار في المتن الأعلى.. خزان من الموارد الطبيعية نحو تنمية مستدامة !
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هوة قطين عازار في المتن الأعلى.. خزان من الموارد الطبيعية نحو تنمية مستدامة !
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الفراغ الرئاسي يؤرق الفاتيكان... ومسؤوله الثاني في بيروت لخمسة أيام
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الفراغ الرئاسي يؤرق الفاتيكان... ومسؤوله الثاني في بيروت لخمسة أيام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
كازينو صوفر اول كازينو في الشرق الأوسط مرّ بحقبات تاريخية متعددة وبقي صامدًا
تقارير نشرة الاخبار
13:43
كازينو صوفر اول كازينو في الشرق الأوسط مرّ بحقبات تاريخية متعددة وبقي صامدًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
كازينو لبنان يفتتح موسم الحفلات الصيفية مع السوبر ستار راغب علامة والموسيقي غي مانوكيان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
كازينو لبنان يفتتح موسم الحفلات الصيفية مع السوبر ستار راغب علامة والموسيقي غي مانوكيان
0
أخبار لبنان
13:36
تعميم للمديرية العامة للتعليم المهني للطلاب في محافظتي الجنوب والنبطية... اليكم تفاصيله
أخبار لبنان
13:36
تعميم للمديرية العامة للتعليم المهني للطلاب في محافظتي الجنوب والنبطية... اليكم تفاصيله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ما بين رفح وبيروت... جهود أميركية لمنع اتساع الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ما بين رفح وبيروت... جهود أميركية لمنع اتساع الحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:48
"الله يثبت العقل والدين"... نادين الراسي ترعب باسم ياخور في الكواليس
فنّ
04:48
"الله يثبت العقل والدين"... نادين الراسي ترعب باسم ياخور في الكواليس
2
فنّ
05:27
الموت يؤلم فنانا عربيا... انهار باكياً في بثٍ مباشر (فيديو)
فنّ
05:27
الموت يؤلم فنانا عربيا... انهار باكياً في بثٍ مباشر (فيديو)
3
أخبار لبنان
16:06
جنبلاط: إنها أكبر اهانة لسلطان الأطرش ولكمال جنبلاط
أخبار لبنان
16:06
جنبلاط: إنها أكبر اهانة لسلطان الأطرش ولكمال جنبلاط
4
منوعات
02:27
وفاة مؤثرة تونسية شهيرة أثناء رحلتها لإيطاليا... وهذه التفاصيل! (صورة)
منوعات
02:27
وفاة مؤثرة تونسية شهيرة أثناء رحلتها لإيطاليا... وهذه التفاصيل! (صورة)
5
آخر الأخبار
17:57
هيئة البث الإسرائيلية: الشاباك يشتبه بتسريب معلومات من أجهزة الأمن إلى قراصنة إنترنت عملوا لصالح إسرائيل
آخر الأخبار
17:57
هيئة البث الإسرائيلية: الشاباك يشتبه بتسريب معلومات من أجهزة الأمن إلى قراصنة إنترنت عملوا لصالح إسرائيل
6
فنّ
05:22
وديع الشيخ بملابس زهريّة وشعر أشقر... تعليقات ساخرة وصلت إلى حدّ التنمّر (فيديو)
فنّ
05:22
وديع الشيخ بملابس زهريّة وشعر أشقر... تعليقات ساخرة وصلت إلى حدّ التنمّر (فيديو)
7
حال الطقس
23:59
الحرارة والرطوبة الى مزيد من الارتفاع...
حال الطقس
23:59
الحرارة والرطوبة الى مزيد من الارتفاع...
8
أخبار دولية
01:48
غانتس بعد لقائه هوكستين: ملتزمون بإزالة تهديد حزب الله..ووقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد
أخبار دولية
01:48
غانتس بعد لقائه هوكستين: ملتزمون بإزالة تهديد حزب الله..ووقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More