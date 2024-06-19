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الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة قد تشير إلى الإصابة بمرض نادر وخطير!

صحة وتغذية
2024-06-19 | 13:00
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الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة قد تشير إلى الإصابة بمرض نادر وخطير!
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الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة قد تشير إلى الإصابة بمرض نادر وخطير!

الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة قد تشير إلى الإصابة بمرض نادر وخطير!

حذّر الأطباء من أن الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة قد تشير إلى الإصابة باضطراب صحي نادر ومميت، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، هذه الرغبة الشديدة قد تشير إلى إصابة الشخص بمرض أديسون، وهو اضطراب نادر يؤدي إلى توقف الغدد الكظرية عن إنتاج ما يكفي من الهرمونات لتنظيم المعادن المهمة في الجسم، ما يؤدي إلى الشعور بالغثيان، آلام البطن، فقدان الوزن والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة. 

كما أن هذا المرض يتسبّب بظهور البقع والتصبّغات الداكنة على الجلد، ويمكن علاجه من خلال الهرمونات البديلة، ولكنه قد يؤدي إلى الوفاة بحال تركه من دون علاج.

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