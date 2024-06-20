تمرين بسيط يساعدكم على التخلص من آلام الظهر... هذا ما كشفه الخبراء!

كشف خبراء الصحة أن تمرين المشي قد يساعد على التخلص من آلام الظهر.

ووجد الخبراء أن الأشخاص الذين ساروا خمس مرات في الأسبوع لمدة 30 دقيقة في المتوسط كل يوم، تمكنوا من التخلص من آلام الظهر مقارنةً بالأشخاص الذين لم يمارسوا هذا التمرين.

وقال الخبراء إن اتخاذ خطوات منتظمة حسّن أيضاً نوعية حياة المرضى وزاد انتاجيتهم.

وقال مارك هانكوك، أستاذ العلاج الطبيعي في جامعة ماكواري في أستراليا: "يعتبر المشي تمريناً بسيطاً ويمكن لأي شخص تقريبًا المشاركة فيه، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو العمر أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي".

ومن جهتها، أشارت الدكتورة ناتاشا بوكوفي، الباحثة في جامعة ماكواري إلى أن "المشي يقلل من حاجة الأشخاص للحصول على الدعم والرعاية الصحية".

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