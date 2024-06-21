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الملل قد يكون مفتاح السعادة الحقيقية... هذا ما قاله أحد الأطبّاء!
صحة وتغذية
2024-06-21 | 09:00
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الملل قد يكون مفتاح السعادة الحقيقية... هذا ما قاله أحد الأطبّاء!
الملل قد يكون مفتاح السعادة الحقيقية... هذا ما قاله أحد الأطبّاء!
كشف الدكتور "تيم شارب" أن المفتاح الحقيقي للشعور بالسعادة يتحقق من خلال "تقدير الملل" وعدم الشعور بالانزعاج بسبب عدم القيام بأي شيء.
وفي التفاصيل، شرح الدكتور شارب في حديث لموقع "
ديلي ميل
" البريطاني، أن فصل الشتاء يُعتبر الوقت المثالي لتقدير ملذات الحياة البسيطة والشعور بالراحة والسعادة.
وتكمن المشكلة الرئيسية التي يواجهها الأشخاص بأنهم "سيفعلون أي شيء" للهروب من الملل، لكن السعادة الحقيقية تحدث فضلاً عن التمتع بالهدوء التام.
وقال الدكتور شارب إن أحد الأمثلة الرائعة على الاحتفال بالأمور البسيطة يكمن بالسعادة اللطيفة التي يشعر بها الشخص من خلال الاسترخاء داخل بطانية دافئة أو سترة ناعمة.
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مفتاح
السعادة
الحقيقية...
الأطبّاء!
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