لتجديد خلايا البشرة والتمتع بشعر صحي... ادمجوا هذا النوع من الأعشاب ضمن أنظمتكم الغذائية!

لتجديد خلايا البشرة والتمتع بشعر صحي... ادمجوا هذا النوع من الأعشاب ضمن أنظمتكم الغذائية!







وفي التفاصيل، تتكوّن الأعشاب البحرية من معدن اليود، الذي يلعب دورًا حيويًا في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، والتي تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من عملية التمثيل الغذائي.



وفي هذا الإطار، كشفت اختصاصية التغذية، الدكتورة نوومي نيومان بينارت، في حديث لموقع "



تجديد خلايا البشرة



تجدّد الأعشاب البحرية خلايا البشرة، إذ عندما يعاني الأشخاص من نقص اليود، غالبا ما يجدون بشرتهم جافة ومتقشرة.



تُعتبر الأعشاب البحرية مصدرًا رئيسيا للفوائد الصحية والقيم الغذائية المهمة كونها تحتوي على الألياف والأوميغا 3، بالإضافة إلى الفيتامينات A وB وC وE، التي لا تتواجد عادة في الخضار.وفي التفاصيل، تتكوّن الأعشاب البحرية من معدن اليود، الذي يلعب دورًا حيويًا في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، والتي تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من عملية التمثيل الغذائي.وفي هذا الإطار، كشفت اختصاصية التغذية، الدكتورة نوومي نيومان بينارت، في حديث لموقع " ديلي ميل " البريطاني، عن أهم خمس فوائد لدمج الأعشاب البحرية ضمن النظام الغذائي.تجدّد الأعشاب البحرية خلايا البشرة، إذ عندما يعاني الأشخاص من نقص اليود، غالبا ما يجدون بشرتهم جافة ومتقشرة.

زيادة الدافع الجنسي



أظهرت الدراسات أن الأعشاب البحرية تحسّن الوظيفة الجنسية، وتزيد الطاقة وتعزز الدافع الجنسي لدى الأشخاص كونها تحتوي على اليود الذي يساهم في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، ما يزيد الطاقة والرغبة الجنسية.

تعزيز نمو الشعر الصحي



دمج الأعشاب البحرية ضمن النظام الغذائي يساعد في التحكم في نمو بصيلات الشعر، لذلك عندما تكون مستويات هرمون الغدة الدرقية منخفضة، قد تتوقف بصيلات الشعر عن التجدد.



تعزيز قوة الدماغ



نقص اليود يؤثر على معدل الذكاء لدى الأشخاص، ووجدت الأبحاث أيضًا أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من هرمون الغدة الدرقية يعانون من ضعف في الذاكرة.



دعم نمو دماغ الجنين



وجد العلماء أن انخفاض مستويات اليود أثناء الحمل كان مرتبطًا بزيادة خطر إصابة الطفل بانخفاض الذكاء اللفظي وضعف مهارات القراءة بنسبة 60% خلال سنواته الأولى، ولهذا السبب، أوصت منظمة الصحة العالمية بتناول مستويات أعلى من اليود أثناء الحمل لدعم نمو دماغ الجنين.