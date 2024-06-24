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خبر هام لمحبي الوجبات السريعة... هكذا تؤثر على مزاجكم وصحتكم النفسية!
صحة وتغذية
2024-06-24 | 04:51
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خبر هام لمحبي الوجبات السريعة... هكذا تؤثر على مزاجكم وصحتكم النفسية!
خبر هام لمحبي الوجبات السريعة... هكذا تؤثر على مزاجكم وصحتكم النفسية!
أظهرت دراسة جديدة أن تناول الأطعمة "فائقة المعالجة" يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالاكتئاب، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، اكتشف باحثون من جامعة طهران للعلوم الطبية أن تناول الوجبات السريعة بانتظام يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 15 في المئة.
وغالبًا ما تكون الأنظمة الغذائية التي تشمل الوجبات الجاهزة والمشروبات الغازية غنية بالدهون، الملح والسكر، وتحتوي على نسب منخفضة من الفيتامينات والألياف.
وباستخدام بيانات من التجارب السريرية التي شملت أكثر من مئة ألف رجل وامرأة من كل أنحاء العالم، درس الباحثون الروابط بين الأمراض العقلية وسوء التغذية.
وخلصت النتائج إلى أن تناول كميات كبيرة من الوجبات السريعة يزيد أيضًا من الشعور بالقلق بنسبة 16%، وقد يسبب التهابًا في الدماغ، ما يؤدي إلى مشاكل في الصحة العقلية.
ومع ذلك، افترض العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب هم أكثر عرضة لاتخاذ خيارات غذائية سيئة.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
لمحبي
الوجبات
السريعة...
مزاجكم
وصحتكم
النفسية!
لتجديد خلايا البشرة والتمتع بشعر صحي... ادمجوا هذا النوع من الأعشاب ضمن أنظمتكم الغذائية!
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