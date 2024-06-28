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أمراض القلب "الصامتة" تفتك بالبالغين... دراسة جديدة تكشف معلومات صادمة!

صحة وتغذية
2024-06-28 | 02:55
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أمراض القلب &quot;الصامتة&quot; تفتك بالبالغين... دراسة جديدة تكشف معلومات صادمة!
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أمراض القلب "الصامتة" تفتك بالبالغين... دراسة جديدة تكشف معلومات صادمة!

أمراض القلب "الصامتة" تفتك بالبالغين... دراسة جديدة تكشف معلومات صادمة!

وجدت دراسة جديدة أجرتها جامعة إيست أنغليا في إنكلترا أن أكثر من ربع البالغين الذين يتمتعون بصحة جيدة قد يعانون من أمراض صمامات القلب غير المشخصة.

وأوضح المؤلف المشارك في الدراسة مايكل فرينو، من مستشفى رويال برومبتون: "يحدث مرض صمام القلب عندما لا تعمل الصمامات كما يجب".

ويحدث تضيق الصمام عندما لا يفتح بالكامل، ما يحد من تدفق الدم في القلب، ويحدث قلس الصمام عندما لا يغلق بشكل صحيح ما يؤدي إلى تدفق الدم في الاتجاه الخاطئ.

وأضاف فرينو: "تضع هذه المشاكل ضغطاً إضافياً على القلب وتجعله يعمل بجهد أكبر، ويمكنها أيضاً زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية وأمراض قلبية أخرى".

وقام فريق فرينو بفحص 4237 من المقيمين في المملكة المتحدة الذين لا يعانون من أي أعراض، والذين يبلغون من العمر 60 عامًا وما فوق. 

ومن جهته، قال المؤلف المشارك في الدراسة فاسيليوس فاسيليو: "العمر هو العامل الرئيسي المرتبط بمشاكل صمامات القلب".

وتابع فاسيليو: "كشفت هذه الدراسة أن العديد من كبار السن يعانون من مشاكل في القلب وأنصحهم بمراجعة الطبيب عند شعورهم بأي أعراض".

ونُشرت نتائج هذه الدراسة يوم الأربعاء الفائت في مجلة القلب الأوروبية في قسم تصوير القلب والأوعية الدموية. 

المصدر
 

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