علامات "غير عادية" تدّل على الإصابة بسرطان القولون... احذروا منها!

يعد سرطان القولون أحد أكثر أنواع السرطان انتشاراً بين الشباب، إذ ارتفعت نسبة الإصابة به إلى مستويات قياسية في السنوات القليلة الفائتة.وكشف الخبراء عن مجموعة علامات مثيرة للقلق قد تدّل على الإصابة بهذا النوع من السرطان.وقال الدكتور مايكل سيتشيني، المدير المشارك لبرنامج القولون والمستقيم في مركز سرطان الجهاز الهضمي وطبيب الأورام الطبي في مركز ييل للسرطان، لـHuffPost إن "البراز لدى مرضى سرطان القولون يكون رقيقاً جدًا".وأضاف سيتشيني: "يحدث هذا الأمر إذا كانت الأورام موجودة بالقرب من نهاية القولون أو إذا كانت تصطف على كامل القولون من الداخل، ما يؤدي إلى تضييق أي شيء يمر عبره البراز".ومن جهته، ألقى اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي بجامعة تافتس اللوم مؤخرًا على وباء السمنة، مشيرًا إلى أن الدهون الزائدة في الجسم مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.وقال جويل ماسون، كبير العلماء في مركز جان ماير لأبحاث التغذية البشرية المعني بالشيخوخة التابع لوزارة الزراعة الأميركية في تافتس: "من بين جميع أنواع السرطان الشائعة، يعد سرطان القولون والمستقيم من أكثر أنواع السرطان حساسية للعوامل الغذائية".وبدوره، لفت الدكتور جيفري دويكر، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي والأستاذ المشارك في أمراض الجهاز الهضمي في كلية الطب بجامعة بيتسبرغ، إلى أن "أي تحول ملحوظ في عادات الأمعاء، بما في ذلك تكرار زيارات الحمام والتغير في الشكل أو الاتساق، يمكن أن يكون علامة على شيء جاد".وتشمل الأعراض الأخرى الأكثر شيوعًا لسرطان القولون فقدان الوزن غير المبرر ووجود دم في البراز وألم في البطن.وأوضح سيتشيني: "من المهم اكتشاف السرطان مبكرًا من خلال الفحص أو التنبّه لوجود أي أعراض لنتمكن من علاجه ونأمل أن يكون قابلاً للشفاء".